Белгородская ФСБ нашла нижегородца, призывавшего к насилию в Сети

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Уроженец Нижегородской области в интернете писал призывы к насилию в отношении лиц еврейской национальности. Его действия пресекло белгородское УФСБ.
Как сообщили в ведомстве, фигурант на своей странице в соцсети «ВКонтакте» писал текстовые сообщения с соответствующими призывами. К публикациям имел доступ неограниченный круг лиц.
Более того, специалисты после лингвистической экспертизы пришли к выводам, что в сообщениях имеются признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным, дискриминационным действиям. Речь об убийстве группы лиц, объединённых по национальному признаку.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.