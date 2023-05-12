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Белгородская ФСБ нашла нижегородца, призывавшего к насилию в Сети

12 мая 2023, 12:36
Фото: 1MI
Уроженец Нижегородской области в соцсетях писал сообщения с призывами к насильственным действиям по этническому признаку. Об этом сообщили в УФСБ по Белгородской области.

Уроженец Нижегородской области в интернете писал призывы к насилию в отношении лиц еврейской национальности. Его действия пресекло белгородское УФСБ.

Как сообщили в ведомстве, фигурант на своей странице в соцсети «ВКонтакте» писал текстовые сообщения с соответствующими призывами. К публикациям имел доступ неограниченный круг лиц.

Более того, специалисты после лингвистической экспертизы пришли к выводам, что в сообщениях имеются признаки побуждения в форме призыва к насильственным, разрушительным, дискриминационным действиям. Речь об убийстве группы лиц, объединённых по национальному признаку.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

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#Белгородская область#Нижегородская область#Уголовное дело#Уфсб#Призывы#Наталья Корявых#Насилие#Происшествия
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