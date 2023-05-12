Белгородка попала под суд за хлеб с марихуаной для арестованного мужа

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
45-летнюю жительницу Чернянского района обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. По уголовному делу прошёл суд.
Установлено, что подсудимая передала мужу хлебобулочное изделие, где было спрятано 0,5 грамма марихуаны. Супруг женщины на тот момент находился под административным арестом. Марихуану обнаружили при досмотре в изоляторе временного содержания ОМВД Чернянского района.
Суд признал жительницу региона виновной. Её приговорили к 4,5 года условно. Также ей назначили аналогичный испытательный срок. Приговор уже вступил в законную силу.