Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:38

Published Сегодня, 06:38

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Изображение материала

Белгородка попала под суд за хлеб с марихуаной для арестованного мужа

12 мая 2023, 06:38
Фото: 1MI
Женщину обвинили в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Суд

45-летнюю жительницу Чернянского района обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. По уголовному делу прошёл суд.

Установлено, что подсудимая передала мужу хлебобулочное изделие, где было спрятано 0,5 грамма марихуаны. Супруг женщины на тот момент находился под административным арестом. Марихуану обнаружили при досмотре в изоляторе временного содержания ОМВД Чернянского района.

Суд признал жительницу региона виновной. Её приговорили к 4,5 года условно. Также ей назначили аналогичный испытательный срок. Приговор уже вступил в законную силу.

Петербуржца поймали с 35 кг наркотиков в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Потерявший бизнес из-за ковида белгородец хотел заработать на наркотиках, но не вышлоУроженец Мариуполя пытался провезти через Белгород партию наркотиков в ДагестанПойманный с наркотиками белгородец рискует сеть в тюрьму на десять лет
#Наталья Корявых#Белгородская область#Чернянский район#Суд#Марихуана#Арест#Хлеб#Происшествия
Подпишитесь
Гладков прокомментировал слухи о перемещении войск ВСУ у границ Белгородской области
Сегодня, 06:31
Над Белгородской областью сработала система ПВО
Вчера, 19:51
Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови
Вчера, 21:51
Под Белгородом могут закрыть детские лагеря из-за ухудшения оперативной обстановки
Вчера, 21:10
В Минобороны опровергли контрнаступление на Белгород
Вчера, 20:13
В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений
Вчера, 17:12