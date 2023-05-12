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Posted 12 мая 2023, 06:38

Published 12 мая 2023, 06:38

Modified 12 мая 2023, 06:40

Updated 12 мая 2023, 06:40

Белгородка попала под суд за хлеб с марихуаной для арестованного мужа

Белгородка попала под суд за хлеб с марихуаной для арестованного мужа

12 мая 2023, 06:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Женщину обвинили в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили в региональной прокуратуре.

45-летнюю жительницу Чернянского района обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. По уголовному делу прошёл суд.

Установлено, что подсудимая передала мужу хлебобулочное изделие, где было спрятано 0,5 грамма марихуаны. Супруг женщины на тот момент находился под административным арестом. Марихуану обнаружили при досмотре в изоляторе временного содержания ОМВД Чернянского района.

Суд признал жительницу региона виновной. Её приговорили к 4,5 года условно. Также ей назначили аналогичный испытательный срок. Приговор уже вступил в законную силу.

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