Белгородка попала под суд за хлеб с марихуаной для арестованного мужа

Установлено, что подсудимая передала мужу хлебобулочное изделие, где было спрятано 0,5 грамма марихуаны. Супруг женщины на тот момент находился под административным арестом. Марихуану обнаружили при досмотре в изоляторе временного содержания ОМВД Чернянского района.