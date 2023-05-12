Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови

Posted Вчера, 21:51
Published Вчера, 21:51
Modified Вчера, 21:53
Updated Вчера, 21:53
11 мая белгородцам стали поступать звонки с необычной просьбой: всех просили сдать кровь на тот случай, если вдруг ВСУ прорвут границу с Белгородской областью.
Читатель Бел.Ру, которому поступил такой же звонок, рассказал, что разговор длился всего 40 секунд. Звонивший своего имени не назвал, но заверил, что звонит из Минздрава региона.
Сообщили о том, что необходимо проявить гражданскую сознательность и прийти в центр по сбору донорской крови для создания необходимых резервов донорской крови, ввиду скорого наступления украинских войск и прорыва нашей обороны. Видимо, человек понял, что на меня это сообщение не подействовало, потому что он, недоговорив и не закончив мысль, бросил трубку.
рассказал белгородец
Кроме того, в этот же день министр здравоохранения Андрей Иконников опроверг информацию, которую сообщают жителям региона по телефону. Он сообщил, что таким звонкам верить не стоит: областной Минздрав жителям по такому поводу не звонил.