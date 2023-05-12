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Белгородец рассказал, как общался с ЦИПсОшником о сдаче крови

11 мая 2023, 21:51
Фото: 1MI
Сдать кровь просили на случай, если ВСУ прорвут границу. Позже Андрей Иконников сообщил, что Минздрав не обзванивал белгородцев и не просил их сдать кровь.
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СВО

11 мая белгородцам стали поступать звонки с необычной просьбой: всех просили сдать кровь на тот случай, если вдруг ВСУ прорвут границу с Белгородской областью.

Читатель Бел.Ру, которому поступил такой же звонок, рассказал, что разговор длился всего 40 секунд. Звонивший своего имени не назвал, но заверил, что звонит из Минздрава региона.

Сообщили о том, что необходимо проявить гражданскую сознательность и прийти в центр по сбору донорской крови для создания необходимых резервов донорской крови, ввиду скорого наступления украинских войск и прорыва нашей обороны. Видимо, человек понял, что на меня это сообщение не подействовало, потому что он, недоговорив и не закончив мысль, бросил трубку.
рассказал белгородец

Кроме того, в этот же день министр здравоохранения Андрей Иконников опроверг информацию, которую сообщают жителям региона по телефону. Он сообщил, что таким звонкам верить не стоит: областной Минздрав жителям по такому поводу не звонил.

Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы
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#Александра Склярова#Сдача крови#Донор#Звонок#Общество#СВО#Белгородская область
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