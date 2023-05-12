Аноним обвинила белгородского учителя в матах на уроках: в школе это опровергают

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Пользователь «ВКонтакте» с именем Анна Петрова оставила на странице губернатора комментарий с жалобой на преподавателя губкинской школы МБОУ «Образовательный Комплекс „Перспектива“». Приводим его целиком:
Здравствуйте, уже не знаем, к кому обратиться по этому поводу, так как неоднократно пишем о помощи, но нас не слышат. Хотим пожаловаться на МБОУ комплекс «Перспектива». А конкретно — на учителя истории. Данный преподаватель нецензурной лексикой разговаривает с учениками. Он их унижает и оскорбляет. Многие родители на него жаловались, но администрация закрывает глаза на данные заявления. Такое чувство, что учителя в этой школе ненавидят детей. Просим предпринять меры!
Анна Петрова
Так как у Петровой страница оказалась закрыта, в том числе и для сообщений, Бел.Ру связалось для выяснения подробностей с Еленой Алексеевой — девушкой, поддержавшей комментарий в социальных сетях.
Здравствуйте! В целях безопасности я не хочу разглашать подробности и предавать [информацию] общей огласке. Единственное, что могу сказать, что данный факт имеет место быть. Надеюсь на понимание!
ответила Елена.
Кроме того, комментарий Петровой отметили «лайком» четыре девушки, в том числе и Алексеева. Если верить их профилям, все четверо живут в Воронеже или области, и все они учились в Губернском педагогическом колледже там же.
Как связаны Воронеж с Губкиным — редакции выяснить пока не удалось. Известно лишь то, что девушки активно «лайкают» друг другу фотографии и делятся комментариями на страничках — иными словами, вероятно, как минимум хорошо знакомы друг с другом.
За пояснением редакция также обратилась непосредственно в школу. По телефону нам ответила директор Ольга Павлова: по её словам, комментарий о ругающемся матом историке не соответствует действительности.
Я говорю официально: никто на детей матом не ругается. Школа открыта для общения, и я бы очень хотела, чтобы ко мне пришла эта Анна Петровна, и если вдруг оскорбляют её ребёнка, я бы естественно встала на её защиту. Мне очень неприятно, что всё это рассматривается таким анонимным образом.
Ольга Павлова
Директор заверила, что школа всегда открыта для подобного рода заявлений и что жалоб на преподавателя не поступало ни в службу медиации, ни в службу споров — ни одной.
Там указан мужчина, и он один, неоднократно я была у него на уроках, это великолепный преподаватель, который доносит до детей прекраснейшую информацию. Он смог дать детям мотивацию - и в классах повысилась успеваемость. И мужчина в школе, к сожалению, вы понимаете, — это большая редкость.
Ольга Павлова
Также Бел.Ру попыталось связаться с управлением образования Губкина — дозвониться по телефону до соответствующего отдела администрации на данный момент нам не удалось. Напомним, что профиль учреждения пообещал в соцсетях провести проверку: редакция обязательно узнает о её итогах.
Напомним, что в прошлом году скандал между учителем и учеником одной из белгородских школ окончился дракой.