За сутки белгородцы задали 300 вопросов о воинской службе по горячей линии

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Вчера, 10 мая, в Белгородской области заработала горячая линия по вопросам, связанным с прохождением воинской службы. Белгородцам, у которых есть вопросы, нужно позвонить по номеру 122.
Если у вас есть вопросы, где служит ваш близкий родственник или, наоборот, вы служите, есть какие-то вопросы, на которые не отвечает военный комиссариат, или хотите записаться и попасть на приём к военному комиссару, есть вопросы по выплатам, по тому, на каких условиях принимают на контрактную службу в Вооружённые силы, звоните 122. Тридцать операторов будут стараться ответить максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях рассказал, что за сутки операторы успели принять 300 вопросов, на большую часть из которых белгородцы уже получили ответы. Остальные обращения жителей сейчас в обработке — им перезвонят с ответом позже.
Если сложные вопросы, они берут какое-то время и, отработав с профильными ведомствами, доносят информацию до заявителя. Уже поступило триста вопросов, на 90 процентов из которых были сразу получены ответы. По остальным, как я уже сказал, стараемся собрать информацию и максимально быстро предоставить её вам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области