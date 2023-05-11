За сутки белгородцы задали 300 вопросов о воинской службе по горячей линии

Глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях рассказал, что за сутки операторы успели принять 300 вопросов, на большую часть из которых белгородцы уже получили ответы. Остальные обращения жителей сейчас в обработке — им перезвонят с ответом позже.