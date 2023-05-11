Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 04:26

Updated Сегодня, 04:26

Изображение материала

За сутки белгородцы задали 300 вопросов о воинской службе по горячей линии

11 мая 2023, 04:24
Фото: 1MI
По данным губернатора, операторы ответили на 90% поступивших вопросов.
Сюжет
СВО

Вчера, 10 мая, в Белгородской области заработала горячая линия по вопросам, связанным с прохождением воинской службы. Белгородцам, у которых есть вопросы, нужно позвонить по номеру 122.

Если у вас есть вопросы, где служит ваш близкий родственник или, наоборот, вы служите, есть какие-то вопросы, на которые не отвечает военный комиссариат, или хотите записаться и попасть на приём к военному комиссару, есть вопросы по выплатам, по тому, на каких условиях принимают на контрактную службу в Вооружённые силы, звоните 122. Тридцать операторов будут стараться ответить максимально быстро.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсетях рассказал, что за сутки операторы успели принять 300 вопросов, на большую часть из которых белгородцы уже получили ответы. Остальные обращения жителей сейчас в обработке — им перезвонят с ответом позже.

Если сложные вопросы, они берут какое-то время и, отработав с профильными ведомствами, доносят информацию до заявителя. Уже поступило триста вопросов, на 90 процентов из которых были сразу получены ответы. По остальным, как я уже сказал, стараемся собрать информацию и максимально быстро предоставить её вам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Семьи военных в Белгородской области смогут обращаться с вопросами по телефону 122
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков обсудил с военкомами работу новой горячей линии по вопросам службыПрокуратура открыла горячую линию для жалоб белгородцев на тему отопленияОткрылась горячая линия Минобрнауки по вопросам частичной мобилизации
#Александра Склярова#Горячая линия#Вопросы#Воинская служба#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Семь сёл на время остались без света из-за обстрела в Белгородском районе
Сегодня, 08:08
Гладков назвал дату завершения строительства 4-й очереди Новой жизни в Белгороде
Сегодня, 07:29
Белгородские ученики 9-х классов рискуют остаться без красных аттестатов
Сегодня, 08:22
Подозрительный предмет обнаружили в Центральном парке в Белгороде, на месте полиция
Сегодня, 08:35
Администрацию Старого Оскола эвакуировали после сообщения о минировании
Сегодня, 07:07
Белгородские медики получили 134 награды за спасение пострадавших при СВО
Сегодня, 09:23