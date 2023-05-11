Вышло постановление о новом порядке дополнительных выходных для некоторых россиян

В кабмине пояснили, что у россиян теперь есть выбор — уходить на выходные ежемесячно или взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. Для этого сотрудникам необходимо обращаться в отделы кадров. Пока один из родителей имеет право ежемесячно брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных.