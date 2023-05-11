Вышло постановление о новом порядке дополнительных выходных для некоторых россиян

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
В России родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные дни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Согласно документу, нововведения вступят в силу уже этой осенью, с 1 сентября. По желанию у россиян появится возможность объединить до 24 выходных подряд в течение календарного года. Оплата за эти дни также предусмотрена.
В кабмине пояснили, что у россиян теперь есть выбор — уходить на выходные ежемесячно или взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. Для этого сотрудникам необходимо обращаться в отделы кадров. Пока один из родителей имеет право ежемесячно брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных.