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Вышло постановление о новом порядке дополнительных выходных для некоторых россиян

11 мая 2023, 12:09
Фото: kremlin.ru

В РФ родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Изменения вступят в силу 1 сентября, пишут «Народные новости».

В России родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные дни. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, нововведения вступят в силу уже этой осенью, с 1 сентября. По желанию у россиян появится возможность объединить до 24 выходных подряд в течение календарного года. Оплата за эти дни также предусмотрена.

В кабмине пояснили, что у россиян теперь есть выбор — уходить на выходные ежемесячно или взять единовременно до 24 дополнительных оплачиваемых выходных подряд. Для этого сотрудникам необходимо обращаться в отделы кадров. Пока один из родителей имеет право ежемесячно брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных.

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#Наталья Корявых#Россия#Михаил мишустин#Правительство РФ#Общество#Выходные#Постановление#Дети-инвалиды#Родители
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