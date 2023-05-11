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ВСУ обстреляли Белгородский район

11 мая 2023, 06:32
Фото: Bel.ru

Черемошное в Белгородской области попало под обстрел

Утром 11 мая огонь открыли по населённому пункту в Белгородском районе. Официальных комментариев по ситуации пока нет.
Сюжет
Обстрел

11 мая под обстрел ВСУ попало село Черемошное. Пока точно неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальных комментариев по ситуации не было, об обстреле стало известно из рассылки РСЧС.

Черемошное оказалось под огнём и 5 мая. В тот же день в Белгородском районе под обстрел попала Уститнка. Обошлось без пострадавших, повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия.

Накануне вечером в Белгородском районе упало три беспилотника. Первые два сдетонировали над частным сектором, есть повреждения. Буквально через час система ПВО сбила ещё один беспилотник.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Черемошное
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