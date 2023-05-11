ВСУ обстреляли Белгородский район

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
11 мая под обстрел ВСУ попало село Черемошное. Пока точно неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения. Официальных комментариев по ситуации не было, об обстреле стало известно из рассылки РСЧС.
Черемошное оказалось под огнём и 5 мая. В тот же день в Белгородском районе под обстрел попала Уститнка. Обошлось без пострадавших, повреждения зафиксировали на территории сельхозпредприятия.
Накануне вечером в Белгородском районе упало три беспилотника. Первые два сдетонировали над частным сектором, есть повреждения. Буквально через час система ПВО сбила ещё один беспилотник.