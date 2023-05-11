Возможное контрнаступление ВСУ на Белгород оказалось преувеличением

Posted Сегодня, 18:59
Published Сегодня, 18:59
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
В соцсетях стали распространять информацию о колоннах военной техники ВСУ, которые якобы двигаются к границе с Белгородской областью. Как сообщали Telegram-каналы и СМИ, о возможном наступлении в своём канале написал военкор Евгений Поддубный.
Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. В колоннах танки, САУ, РСЗО, бронемашины с пехотой.
писал военный корреспондент Евгений Поддубный
Однако позже военкор отметил, что имел в виду не наступление на Белгород и писал о другом.
Я не писал, что противник идёт наступать на Белгород. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова.
Евгений Поддубный, военный корреспондент