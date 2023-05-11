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Возможное контрнаступление ВСУ на Белгород оказалось преувеличением

11 мая 2023, 18:59
Фото: 1MI

Поддубный опроверг свои заявления о переброске военной техники к Белгороду

В соцсетях стали распространять такую информацию со слов военкора, однако позже он же сообщил, что говорил о другом.
Сюжет
СВО

В соцсетях стали распространять информацию о колоннах военной техники ВСУ, которые якобы двигаются к границе с Белгородской областью. Как сообщали Telegram-каналы и СМИ, о возможном наступлении в своём канале написал военкор Евгений Поддубный.

Наши товарищи из Харькова сообщают, что по объездной дороге весь день идут колоны военной техники ВСУ в сторону границы с Белгородской областью и на купянское направление. В колоннах танки, САУ, РСЗО, бронемашины с пехотой.
писал военный корреспондент Евгений Поддубный

Однако позже военкор отметил, что имел в виду не наступление на Белгород и писал о другом.

Я не писал, что противник идёт наступать на Белгород. Читайте внимательно. Активное перемещение вооружения и военной техники в районе Харькова.
Евгений Поддубный, военный корреспондент
Военкор высказался по теме «наступления» ВСУ на Белгородскую область
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#Александра Склярова#Наступление#Наступление ВСУ#Военкор#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Евгений поддубный
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