Военные сборы в 2023 году: кого могут призвать

Также Дандыкин пояснил, что после увольнения в запас военнослужащий может провести на сборах не больше года. При этом имеются ограничения по возрасту. Призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 60 лет.