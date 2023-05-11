Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:00

Published Сегодня, 15:00

Modified Сегодня, 15:02

Updated Сегодня, 15:02

Изображение материала

Военные сборы в 2023 году: кого могут призвать

11 мая 2023, 15:00
Фото: 1MI

Военный эксперт объяснил, кого коснётся указ о Путина о сборах

Накануне президент Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы запасников. Эксперт пояснил «Народным новостям», на кого распространяется документ.

Накануне Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, кого будут призывать на сборы в этом году.

По словам специалиста, сборы находящихся в запасе россиян направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Мероприятие плановое и проводится ежегодно. Максимальная продолжительность сборов — два месяца.

«Надо понимать, что сборы — это не мобилизация. На них призываются не больше чем на два месяца», — отметил эксперт.

Также Дандыкин пояснил, что после увольнения в запас военнослужащий может провести на сборах не больше года. При этом имеются ограничения по возрасту. Призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 60 лет.

Освобождают от сборов правоохранителей, пожарных, сотрудников таможни и граждан с бронью, закреплённых за органами госвласти.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы
Узнать подробнее
Читайте также:
На установку лагеря для военных сборов в Белгородской области потратят 2 млн рублейЛетние военные сборы для белгородских школьников проведут в безопасном местеВ Белгороде в ЦМИ откроют пункт сбора посылок для военнослужащих
#Наталья Корявых#Россия#Владимир Путин#Военные сборы#Общество#Запас#Резервисты#Указ
Подпишитесь
Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
Сегодня, 13:54
Белгородский крупный бизнес не торопится занять места в «Белом квартале»
Сегодня, 11:39
Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы
Сегодня, 15:43
Кафе в центре Белгорода оцепили из-за найденного муляжа гранаты
Сегодня, 10:16
Из огорода под Шебекино вытащили неразорвавшийся снаряд
Сегодня, 17:37
В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений
Сегодня, 17:12