Военные сборы в 2023 году: кого могут призвать

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Updated Сегодня, 15:02
Накануне Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин объяснил, кого будут призывать на сборы в этом году.
По словам специалиста, сборы находящихся в запасе россиян направлены на совершенствование боевой выучки резервистов. Мероприятие плановое и проводится ежегодно. Максимальная продолжительность сборов — два месяца.
«Надо понимать, что сборы — это не мобилизация. На них призываются не больше чем на два месяца», — отметил эксперт.
Также Дандыкин пояснил, что после увольнения в запас военнослужащий может провести на сборах не больше года. При этом имеются ограничения по возрасту. Призывают рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 лет и старших офицеров до 60 лет.
Освобождают от сборов правоохранителей, пожарных, сотрудников таможни и граждан с бронью, закреплённых за органами госвласти.