Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Изображение материала

Великобритания подтвердила поставку Украине ракет большой дальности

11 мая 2023, 13:25
Фото: сгенерировано в нейросети Midjourney
Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил данные о передаче Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow, пишут «Новые известия».
Сюжет
СВО

Стало известно, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Эти данные подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.

По словам Уоллеса, он совместно с премьер-министром принял решение предоставить вооружение большей дальности. Информацию министр подтвердил в палате общин, когда выступал с заявлением по Украине.

Как пишет издание со ссылкой на РБК, Storm Shadow имеет дальность полёта более 250 км. Для сравнения: дальность поставляемых США ракет Himars составляет 80 км. При этом в Госдуме заявили, что не ждут существенного усиления позиций Киева после поставки.

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила три ракеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков рассказал об опасности дальнобойных ракет для Старого ОсколаМинобороны: над Белгородской областью сбили четыре американские ракетыПри обстреле Белгородской области ВСУ использовали американские ракеты
#Наталья Корявых#СВО#Великобритания#Украина#Россия#Спецоперация#Ракеты#Минобороны#Storm Shadow#Поставка
Подпишитесь
Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
Сегодня, 13:54
Белгородский крупный бизнес не торопится занять места в «Белом квартале»
Сегодня, 11:39
SHOT: в Белгородской области беспилотник врезался в дерево и взорвался
Сегодня, 11:21
Кафе в центре Белгорода оцепили из-за найденного муляжа гранаты
Сегодня, 10:16
Белгородские энергетики и пожарные отработали тушение условного возгорания подстанции
Сегодня, 11:30
Недовольные строительством очистных белгородцы записали обращение к Путину
Сегодня, 10:06