Великобритания подтвердила поставку Украине ракет большой дальности

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Стало известно, что Лондон передаст Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Эти данные подтвердил глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес.
По словам Уоллеса, он совместно с премьер-министром принял решение предоставить вооружение большей дальности. Информацию министр подтвердил в палате общин, когда выступал с заявлением по Украине.
Как пишет издание со ссылкой на РБК, Storm Shadow имеет дальность полёта более 250 км. Для сравнения: дальность поставляемых США ракет Himars составляет 80 км. При этом в Госдуме заявили, что не ждут существенного усиления позиций Киева после поставки.