Великобритания подтвердила поставку Украине ракет большой дальности

Как пишет издание со ссылкой на РБК, Storm Shadow имеет дальность полёта более 250 км. Для сравнения: дальность поставляемых США ракет Himars составляет 80 км. При этом в Госдуме заявили, что не ждут существенного усиления позиций Киева после поставки.