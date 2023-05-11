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В соседней с Белгородской области нет вакцин от кори для детей

11 мая 2023, 12:14
Фото: 1MI
Куряне уже несколько месяцев ждут комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита, однако в местных поликлиниках её попросту нет. В феврале в регион поступило 730 доз, но их уже израсходовали, сообщают «Курские известия».

В соседней Курской области детей не могут привить от кори — необходимой вакцины в поликлиниках попросту нет. Куряне уже несколько месяцев ждут комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита «Вактривир».

До этого в регион поступило 730 доз вакцины. Поставка была в феврале. С того момента их уже успели израсходовать. Люди неоднократно обращались в медучреждения и профильные ведомства, где им советуют просто ждать.

Проблема — не новая. Местная жительница рассказала, что её ребёнку планировали сделать ревакцинацию ещё в июле. Вакцину куряне так и не дождались. Когда она будет — неизвестно.

По данным курского минздрава, необходимую вакцину производят всего два предприятия. Вопрос нехватки стоит остро и в других регионах. До конца года ожидается выпуск 5,3 тыс. доз.

Также чиновники рассказали, что в Курскую область поступило 4 тыс. доз вакцины для взрослых. Партию закупили за счёт областного бюджета.

Отметим, что в соседнем регионе выявили семь случаев кори, все они — завозные.

Ранее в белгородском правительстве Бел.Ру рассказали, что благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году области не грозит. Тем не менее власти не исключают возможных случаев заболевания из-за эпидемиологической ситуации с корью в России.

Тем временем в регионе проводилась подчищающая иммунизация против кори. Однако до 2,8 тыс. белгородцев ежегодно отказываются от прививок. Всего в 2022 году в области сделали прививку или ревакцинацию 35,3 тыс. человек.

До 2,8 тысячи белгородцев ежегодно отказываются от прививок от кори
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#Наталья Корявых#Курская область#Белгородская область#Медицина#Корь#Прививки#Вакцина#Нехватка#Черноземье
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