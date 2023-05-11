В соседней с Белгородской области нет вакцин от кори для детей

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
В соседней Курской области детей не могут привить от кори — необходимой вакцины в поликлиниках попросту нет. Куряне уже несколько месяцев ждут комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита «Вактривир».
До этого в регион поступило 730 доз вакцины. Поставка была в феврале. С того момента их уже успели израсходовать. Люди неоднократно обращались в медучреждения и профильные ведомства, где им советуют просто ждать.
Проблема — не новая. Местная жительница рассказала, что её ребёнку планировали сделать ревакцинацию ещё в июле. Вакцину куряне так и не дождались. Когда она будет — неизвестно.
По данным курского минздрава, необходимую вакцину производят всего два предприятия. Вопрос нехватки стоит остро и в других регионах. До конца года ожидается выпуск 5,3 тыс. доз.
Также чиновники рассказали, что в Курскую область поступило 4 тыс. доз вакцины для взрослых. Партию закупили за счёт областного бюджета.
Отметим, что в соседнем регионе выявили семь случаев кори, все они — завозные.
Ранее в белгородском правительстве Бел.Ру рассказали, что благодаря ежегодной вакцинации населения эпидемия кори в 2023 году области не грозит. Тем не менее власти не исключают возможных случаев заболевания из-за эпидемиологической ситуации с корью в России.
Тем временем в регионе проводилась подчищающая иммунизация против кори. Однако до 2,8 тыс. белгородцев ежегодно отказываются от прививок. Всего в 2022 году в области сделали прививку или ревакцинацию 35,3 тыс. человек.