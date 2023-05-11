В РЭО определили лидеров по продаже вторсырья в ПФО

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Общая сумма лотов, размещенных на площадке 14 регионами ПФО, составила 50 109 751 рубль, причем Удмуртская Республика разместила 19 лотов на 13 996 400 рублей, Саратовская область - 18 лотов на 7 240 000 рублей, а Нижегородская область - 12 лотов на 2 806 500 рублей, пишет udm-info.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что работа торговой площадки направлена на принципы экономики замкнутого цикла и создана для удобной продажи вторичных материальных ресурсов и исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) игроками отрасли. Площадкой уже воспользовались более 850 компаний, сумма их лотов достигает примерно 800 млн рублей.
Для улучшения качества работы площадки представители компаний могут пройти опрос по ссылке. Тем, кто это сделает, будет предоставлена на месяц бесплатная услуга "Личный брокер".