В РЭО определили лидеров по продаже вторсырья в ПФО

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что работа торговой площадки направлена на принципы экономики замкнутого цикла и создана для удобной продажи вторичных материальных ресурсов и исполнения расширенной ответственности производителя (РОП) игроками отрасли. Площадкой уже воспользовались более 850 компаний, сумма их лотов достигает примерно 800 млн рублей.