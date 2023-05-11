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В Белгороде стартует строительство больницы скорой помощи

11 мая 2023, 10:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК

Гладков проверил строительство школы и больницы в Белгороде

Специалисты адаптируют проект под изменившиеся требования для подобных организаций здравоохранения. Новое учреждение планируют разместить на территории уже существующего кластера, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Губернатор Вячеслав Гладков рассказал о ходе строительства больницы скорой помощи в Белгороде. Проект адаптируют под изменившиеся требования для подобных организаций здравоохранения. Специалисты планируют разместить новое учреждение на территории уже существующего кластера.

Больницу на 467 мест построят при федеральной поддержке. Через неделю строители начнут вынос пролегающих сетей. После этого они приступят к рытью котлована.

Больница станет ключевым звеном в системе здравоохранения региона, сюда будут доставлять жителей близлежащих районов и округов. После её строительства врачи смогут проводить все лечебно-диагностические мероприятия в одном медучреждении.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Ранее сообщалось, что для строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли. Гладков тогда заявил, что необходимо как можно скорее найти технологическое решение этой проблемы и оперативно начать работы.

Больницу скорой медпомощи построят в Белгороде в 2024 году. По состоянию на февраль текущего года проект прошёл государственную экспертизу. Предложение об открытии медучреждения поддержали в правительстве и Минздраве РФ.

Также глава региона посетил строительную площадку школы на 600 мест в микрорайоне ИЖС Юго-Западный-1. Школа площадью 16,5 тыс. кв. метров появится на улице Орлова. Пока ведутся земляные работы. Из федерального бюджета на учреждение выделили 622 млн рублей. Завершить работы планируют в следующем году.

Кроме того, планируется строительство ещё трёх школ: в микрорайонах Стрелецкое-23, Наследие в Дубовском сельском поселении и Центральном в Северном.

Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Для строительства новой больницы скорой медпомощи в Белгороде не хватает земли
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