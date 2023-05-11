В Белгороде подешевели квартиры в новостройках

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
В апреле жильё в новостройках в Белгороде подешевело на 2,2%. В среднем жильё в новом доме обойдётся в 6,4 млн рублей. Интересно, что цена за «квадрат» не изменилась и по-прежнему составляла 113,5 тыс. рублей.
Как пояснили специалисты, снижение цен связано с трендом на сокращение средней площади квартир в новостройках. В 34 крупных российских городах общая цена на жильё повысилась, а в 35, напротив, снизилась.
В соседнем Воронеже цены на новостройки выросли в апреле всего на 0,1%. «Квадрат» подорожал до 96 тыс. рублей — на 1,1%. В Курске наблюдается снижение цен. Квартиры упали в цене на 4%, а квадратный метр стал дешевле на 1,7% и теперь стоит 84,3 тыс. рублей. В Липецке «квадрат» подешевел на 0,2% — до 85,5 тыс. рублей. Квартиры, напротив, подорожали на 2,2%.