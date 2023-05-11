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В Белгороде подешевели квартиры в новостройках

11 мая 2023, 13:16
Фото: 1MI
По состоянию на апрель квартира в новом доме стоила около 6,4 млн рублей, сообщает «Мир квартир». Средний лот подешевел на 2,2%.

В апреле жильё в новостройках в Белгороде подешевело на 2,2%. В среднем жильё в новом доме обойдётся в 6,4 млн рублей. Интересно, что цена за «квадрат» не изменилась и по-прежнему составляла 113,5 тыс. рублей.

Как пояснили специалисты, снижение цен связано с трендом на сокращение средней площади квартир в новостройках. В 34 крупных российских городах общая цена на жильё повысилась, а в 35, напротив, снизилась.

В соседнем Воронеже цены на новостройки выросли в апреле всего на 0,1%. «Квадрат» подорожал до 96 тыс. рублей — на 1,1%. В Курске наблюдается снижение цен. Квартиры упали в цене на 4%, а квадратный метр стал дешевле на 1,7% и теперь стоит 84,3 тыс. рублей. В Липецке «квадрат» подешевел на 0,2% — до 85,5 тыс. рублей. Квартиры, напротив, подорожали на 2,2%.

На конец 2022 года Курск обошёл Белгород по стоимости жилья в новостройках
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Центральное черноземье#Город#Новостройки#Квартиры#Цены
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