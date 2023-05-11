Центр военно-спортивной подготовки молодёжи открыли в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В регионе открыли Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Первыми обучающимися станут 300 десятиклассников из школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга.
Им предстоит пройти огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины. Помимо этого, инструкторы займутся патриотическим воспитанием молодёжи.
Курс составляет 144 часа. Обучение в центре пройдёт во внеурочное время. С юношами будут работать инструкторы, прошедшие курсы академии спецназа в Гудермесе, в Центре знаний «Машук» и на базе МГУ. Практически у всех наставников есть боевой опыт.
Как отметил Вячеслав Гладков, центр рассчитан на работу со старшеклассниками и на подготовку к службе. Губернатор надеется, что через 2-3 месяца их откроют во всех районах.
Всего в стране работает 12 таких центров. Новый центр в Белгородской области — пока единственный в ЦФО.