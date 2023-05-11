Центр военно-спортивной подготовки молодёжи открыли в Белгородской области

Курс составляет 144 часа. Обучение в центре пройдёт во внеурочное время. С юношами будут работать инструкторы, прошедшие курсы академии спецназа в Гудермесе, в Центре знаний «Машук» и на базе МГУ. Практически у всех наставников есть боевой опыт.