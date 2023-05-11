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Центр военно-спортивной подготовки молодёжи открыли в Белгородской области

11 мая 2023, 14:46
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Гладков открыл Центр военно-спортивной подготовки молодёжи

Первыми обучающимися станут ученики десятых классов. Они пройдут огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, узнают основы тактической медицины. Это первый в ЦФО подобный центр, заявили в белгородском правительстве.

В регионе открыли Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Первыми обучающимися станут 300 десятиклассников из школ Белгорода, Белгородского района и Яковлевского горокруга.

Им предстоит пройти огневую, тактико-специальную, инженерную подготовку, изучение БПЛА, тактической медицины. Помимо этого, инструкторы займутся патриотическим воспитанием молодёжи.

Курс составляет 144 часа. Обучение в центре пройдёт во внеурочное время. С юношами будут работать инструкторы, прошедшие курсы академии спецназа в Гудермесе, в Центре знаний «Машук» и на базе МГУ. Практически у всех наставников есть боевой опыт.

Как отметил Вячеслав Гладков, центр рассчитан на работу со старшеклассниками и на подготовку к службе. Губернатор надеется, что через 2-3 месяца их откроют во всех районах.

Всего в стране работает 12 таких центров. Новый центр в Белгородской области — пока единственный в ЦФО.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Патриотическим воспитанием молодёжи займутся в Белгородской области
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#Инна Рогова#Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи#Десятиклассники#Патриотическое воспитание#Военная подготовка#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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