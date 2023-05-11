В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
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Сегодня, 11 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с местными жителями, которые выступают против строительства очистных сооружений рядом с их домами. Глава региона переговорил с жителями и пришёл к решению остановить возведение очистных.
В ходе вечернего прямого эфира губернатор сообщил, что строительство очистных сооружений остановили не только в Никольском, но и в Таврово.
Поговорили с жителями откровенно. Мне кажется, выстроили порядок взаимодействия, который должен решить проблемы. Кроме того, жители должны увидеть, что их мнение важно, что оно учитывается. Там, где начали строить — остановили. В Таврово работы тоже прекратили. Будем искать другие места.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области