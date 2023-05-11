Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:42

Updated Сегодня, 17:42

Изображение материала

В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений

11 мая 2023, 17:12
Фото: "Открытый Белгород"

Гладков остановил строительство очистных сооружений под Белгородом

Их строительство планируют возобновить в двух километрах от населённых пунктов, сообщил на встрече губернатор.

Сегодня, 11 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с местными жителями, которые выступают против строительства очистных сооружений рядом с их домами. Глава региона переговорил с жителями и пришёл к решению остановить возведение очистных.

В ходе вечернего прямого эфира губернатор сообщил, что строительство очистных сооружений остановили не только в Никольском, но и в Таврово.

Поговорили с жителями откровенно. Мне кажется, выстроили порядок взаимодействия, который должен решить проблемы. Кроме того, жители должны увидеть, что их мнение важно, что оно учитывается. Там, где начали строить — остановили. В Таврово работы тоже прекратили. Будем искать другие места.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Недовольные строительством очистных белгородцы записали обращение к Путину
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков раскритиковал чиновников за работу с очистными сооружениямиСитуацию со строительством очистных сооружений под Белгородом прокомментировали в БИКПод Белгородом назначили новую встречу по очистным сооружениям
#Александра Склярова#Очистные сооружения#Строительство#Перенос#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
Сегодня, 13:54
Белгородский крупный бизнес не торопится занять места в «Белом квартале»
Сегодня, 11:39
Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы
Сегодня, 15:43
Кафе в центре Белгорода оцепили из-за найденного муляжа гранаты
Сегодня, 10:16
Из огорода под Шебекино вытащили неразорвавшийся снаряд
Сегодня, 17:37