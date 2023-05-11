Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Изображение материала

Страховой агент в Старом Осколе похищала деньги клиентов

11 мая 2023, 14:11
Фото: 1MI
Жительницу региона обвиняют в мошенничестве. Ранее её уже судили за аналогичное преступление, сообщили в региональном УМВД.

В Старом Осколе страхового агента обвинили в мошенничестве из-за махинаций с полисами. Деньги клиентов возвращались на счёт агента. Интересно, что 43-летнюю оскольчанку ранее судили за аналогичное преступление.

В отдел полиции обратился 60-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что его грузовик попал в ДТП, а при оформлении ОСАГО оказалось, что его полис недействителен. В базе он отсутствовал. Таким образом, страховому агенту вернулось 9 тыс. рублей.

У мужчины в собственности имеется несколько авто. Оказалось, что недействительный полис был у ещё одной машины. Если бы автомобиль попал в аварию, то староосколец лишился бы выплат.

Подозреваемую задержали. Она умышленно вносила некорректные сведения в страховые полисы автовладельцев, поэтому деньги возвращались на её счёт. Собственники длительное время не могли узнать об обмане.

Против женщины возбудили уголовное дело. Пока она находится под подпиской о невыезде.

В Белгороде вынесли приговоры по делу о мошенничестве с расходниками тестов на 10 млн
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде будут судить директора института за мошенничествоСуд в Белгороде вернул дело против сотрудника ОВД за покушение на мошенничествоЗаведующую детсадом в Белгородской области обвиняют в шести эпизодах мошенничества
#Наталья Корявых#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенничество#Полиция#Страховка#ОСАГО#Полис#Новости Старого Оскола
Подпишитесь
Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу
Сегодня, 13:54
Белгородский крупный бизнес не торопится занять места в «Белом квартале»
Сегодня, 11:39
Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы
Сегодня, 15:43
Кафе в центре Белгорода оцепили из-за найденного муляжа гранаты
Сегодня, 10:16
Из огорода под Шебекино вытащили неразорвавшийся снаряд
Сегодня, 17:37
В Белгородской области остановили строительство очистных сооружений
Сегодня, 17:12