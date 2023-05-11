Страховой агент в Старом Осколе похищала деньги клиентов

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Старом Осколе страхового агента обвинили в мошенничестве из-за махинаций с полисами. Деньги клиентов возвращались на счёт агента. Интересно, что 43-летнюю оскольчанку ранее судили за аналогичное преступление.
В отдел полиции обратился 60-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что его грузовик попал в ДТП, а при оформлении ОСАГО оказалось, что его полис недействителен. В базе он отсутствовал. Таким образом, страховому агенту вернулось 9 тыс. рублей.
У мужчины в собственности имеется несколько авто. Оказалось, что недействительный полис был у ещё одной машины. Если бы автомобиль попал в аварию, то староосколец лишился бы выплат.
Подозреваемую задержали. Она умышленно вносила некорректные сведения в страховые полисы автовладельцев, поэтому деньги возвращались на её счёт. Собственники длительное время не могли узнать об обмане.
Против женщины возбудили уголовное дело. Пока она находится под подпиской о невыезде.