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SHOT: в Белгородской области беспилотник врезался в дерево и взорвался

11 мая 2023, 11:21
Фото: 1MI
фото тематическое
По информации источника, обошлось без пострадавших. Обломки БПЛА забрали для дальнейшего изучения.
Сюжет
СВО

В Белгородской области беспилотник врезался в дерево и взорвался. Пострадавших нет. Сообщается, что он пересёк границу и пролетел около 60 км.

Пока неизвестно, из какого населённого пункта запустили БПЛА. Его обломки забрали на изучение.

Накануне в Белгородском районе упали три беспилотника. Первые два взорвались над частным сектором — обошлось без пострадавших, но повреждения получили дома и машина. Через час стало известно о падении ещё одного БПЛА, его сбила система ПВО.

Напомним, что 11 мая несколько населённых пунктов в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Под огнём были приграничные Белгородский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга.

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#Инна Рогова#Беспилотник#БПЛА#Дрон#Обломки#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область
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