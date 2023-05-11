SHOT: в Белгородской области беспилотник врезался в дерево и взорвался

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
В Белгородской области беспилотник врезался в дерево и взорвался. Пострадавших нет. Сообщается, что он пересёк границу и пролетел около 60 км.
Пока неизвестно, из какого населённого пункта запустили БПЛА. Его обломки забрали на изучение.
Накануне в Белгородском районе упали три беспилотника. Первые два взорвались над частным сектором — обошлось без пострадавших, но повреждения получили дома и машина. Через час стало известно о падении ещё одного БПЛА, его сбила система ПВО.
Напомним, что 11 мая несколько населённых пунктов в Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Под огнём были приграничные Белгородский район, Грайворонский и Шебекинский горокруга.