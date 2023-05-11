Сервис «Гарантия плюс» от «Ростелекома» выбрали более 25 тысяч белгородцев

«Гарантия плюс» действует для оборудования, которое приобретено или взято в аренду у «Ростелекома». Услуга дает возможность заменить устройство — роутер, видеокамеру, ТВ-приставку или адаптер — на новое в случае поломок, на которые не предусмотрена заводская гарантия. Сервис доступен как для новых, так и для действующих клиентов. При выходе техники из строя достаточно позвонить на горячую линию компании, оставить заявку, и специалист доставит, установит и активирует новое устройство.