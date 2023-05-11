Семь сёл на время остались без света из-за обстрела в Белгородском районе

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Губернатор Вячеслав Гладков прокомментировал обстрел Белгородского района. Пострадавших нет, однако повреждения получила линия электропередачи.
После обстрела без света остались сёла Черемошное, Ясные Зори, Устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка, Соловьёвка. На место выехали оперативные и аварийные службы. Они устраняют последствия атаки.
Напомним, Черемошное попало под обстрел ВСУ в районе 9:25. Местные жители получили рассылку от РСЧС. Также со стороны Украины атаковали село Архангельское в Шебекинском горокруге.