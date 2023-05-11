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«Салют Белгород» разгромил в гостях «Рязань»

11 мая 2023, 14:33
Фото: Bel.ru
В очередном матче чемпионата России по футболу белгородские футболисты забили в ворота соперника четыре безответных мяча.
Сюжет
Футбол

Матч начался рано — в 13:00 по Москве. Но футболисты особо долго не раскачивались — и больше в этом преуспели гости. Уже в первом тайме исход матча был предрешён: Демченко открыл счёт на 23-й минуте, затем с интервалом в минуту Малахов и Сергеев утроили перевес «Салюта» в счёте, а ещё через четыре минуты Денис Дёгтев довершил разгром «Рязани» — 4:0, второй тайм превратился в пустую формальность, больше соперники отличиться не смогли.

Белгородцы идут на третьем месте в турнирной таблице, на два очка отставая от брянского «Динамо» и на восемь — от лидирующего «Сокола» из Саратова.

Следующий матч «Салют» проведёт на своём поле — 15 мая против «Сахалинца».

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#Футбол#Чемпионат России#Евгений Грицков#Спорт#Салют Белгород#Новости Белгорода#Белгород
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