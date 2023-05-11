«Салют Белгород» разгромил в гостях «Рязань»

Матч начался рано — в 13:00 по Москве. Но футболисты особо долго не раскачивались — и больше в этом преуспели гости. Уже в первом тайме исход матча был предрешён: Демченко открыл счёт на 23-й минуте, затем с интервалом в минуту Малахов и Сергеев утроили перевес «Салюта» в счёте, а ещё через четыре минуты Денис Дёгтев довершил разгром «Рязани» — 4:0, второй тайм превратился в пустую формальность, больше соперники отличиться не смогли.