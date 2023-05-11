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Против сотрудников белгородского филиала «ТрансКонтейнер» возбудили дело за помощь ИП

11 мая 2023, 08:54
Фото: 1MI
Обвиняемые получили вознаграждение за лоббирование интересов предпринимателя при осуществлении контейнерных отправок по железной дороге, сообщили в региональном УФСБ.

Против двоих сотрудников руководящего звена белгородского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» возбудили уголовное дело. По версии следствия, обвиняемые лоббировали интересы предпринимателя при перевозках контейнеров по железной дороге за вознаграждение.

Незаконную деятельность пресекли белгородские УФСБ, ЛО МВД России на транспорте и служба безопасности организации. Против предпринимателя возбудили дело за коммерческий подкуп.

Спустя некоторое время против фигурантов возбудили дела по дополнительным эпизодам преступлений. Обвиняемым может грозить до девяти лет лишения свободы.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#Уфсб#Уголовное дело#Предприниматель#Перевозки#ТрансКонтейнер
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