Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу

Врачи пока точно не могут ответить, сколько женщина проведёт времени в больнице: у неё есть ещё одно сложное осколочное ранение. После лечения пациентку отправят на реабилитацию, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Сюжет Обстрел