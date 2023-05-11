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Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу

11 мая 2023, 13:54
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Врачи пока точно не могут ответить, сколько женщина проведёт времени в больнице: у неё есть ещё одно сложное осколочное ранение. После лечения пациентку отправят на реабилитацию, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

При обстреле Мурома в Шебекинском горокруге пострадала женщина. Ольгу Ивановну госпитализировали в тяжёлом состоянии.

11 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности состояния пациентки. Врачам пришлось ампутировать ногу женщины. Помимо этого, у пострадавшей есть второе осколочное ранение со сложным каналом. Поэтому врачам пока сложно сказать, сколько ещё времени пациентка проведёт в больнице.

Вместе с тем, по словам главы региона, белгородка старается держаться. После лечения в больнице пострадавшую отправят на реабилитацию. 

Женщина получила ранения во время обстрела Мурома 7 мая. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями. В момент происшествия белгородка работала на огороде.

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