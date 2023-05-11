Пострадавшей при обстреле белгородке пришлось ампутировать ногу

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
При обстреле Мурома в Шебекинском горокруге пострадала женщина. Ольгу Ивановну госпитализировали в тяжёлом состоянии.
11 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил подробности состояния пациентки. Врачам пришлось ампутировать ногу женщины. Помимо этого, у пострадавшей есть второе осколочное ранение со сложным каналом. Поэтому врачам пока сложно сказать, сколько ещё времени пациентка проведёт в больнице.
Вместе с тем, по словам главы региона, белгородка старается держаться. После лечения в больнице пострадавшую отправят на реабилитацию.
Женщина получила ранения во время обстрела Мурома 7 мая. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии с множественными осколочными ранениями. В момент происшествия белгородка работала на огороде.