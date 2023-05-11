Подозрительный предмет обнаружили в Центральном парке в Белгороде, на месте полиция

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
В Центральном парке в Белгороде обнаружили подозрительный предмет. Находка была в мусоре рядом с кафе «Тропикано».
Как сообщает издание, на месте происшествия работает полиция. Силовики оцепили территорию.
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Ранее сообщалось, что подозрительный аппарат упал на улице Костюкова в Белгороде. Произошло это в конце апреля. Комментариев по упавшему квадрокоптеру не было.
В том же месяце на старом кладбище на улице Попова обнаружили беспилотник. Как оказалось, он был игрушечным.