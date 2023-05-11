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Подозрительный предмет обнаружили в Центральном парке в Белгороде, на месте полиция

11 мая 2023, 08:35
Фото: 1MI
Находку обнаружили в куче мусора, сообщает «Фонарь». Силовики оцепили территорию.

В Центральном парке в Белгороде обнаружили подозрительный предмет. Находка была в мусоре рядом с кафе «Тропикано».

Как сообщает издание, на месте происшествия работает полиция. Силовики оцепили территорию.

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Ранее сообщалось, что подозрительный аппарат упал на улице Костюкова в Белгороде. Произошло это в конце апреля. Комментариев по упавшему квадрокоптеру не было.

В том же месяце на старом кладбище на улице Попова обнаружили беспилотник. Как оказалось, он был игрушечным. 

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#Инна Рогова#Подозрительный предмет#Оцепление#Центральный парк#Парк ленина#Полицейские#Силовики#Происшествия#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород
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