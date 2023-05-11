Подарок Металлоинвеста в День Победы

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Торжественную и вместе с тем трогательную атмосферу создали известные российские исполнители, старооскольские творческие коллективы, воспоминания ветеранов и видеохроники военных событий Белгородчины, вошедшие в историю Великой Отечественной войны.
Уникальные видео и фотокадры напомнили зрителям о героизме советских солдат в танковом сражении под Прохоровкой и при освобождении Старого Оскола, о подвиге тружеников тыла — строителях железной дороги «Старый Оскол — Ржава», о тяжелых послевоенных временах, восстановлении Старого Оскола и строительстве Оскольского электрометаллургического комбината.
С праздником старооскольцев поздравили первый заместитель генерального директора — директор по производству Металлоинвеста Алексей Кушнарев, управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилл Чернов и глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков.
День Победы — священная дата для всех поколений. Мы не были свидетелями той войны, но в книгах и фильмах видели, какие трудности пришлось преодолеть нашему народу, чтобы отстоять свое право жить в великой и свободной стране. Низкий поклон и огромная благодарность всем ветеранам и труженикам тыла.
Кирилл Чернов.
За весомый вклад в патриотическое воспитание Андрей Чесноков наградил Алексея Кушнарева, Кирилла Чернова и Юлию Мазанову, заместителя генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста памятным знаком «Старый Оскол — город воинской славы».
Трехчасовой концерт прошел на одном дыхании. Зрителей тронули за душу уникальные аранжировки песен хора Сретенского монастыря, музыкальные композиции оркестра народных инструментов «Русский стиль». Мужской состав ансамбля Российской Армии имени Александрова впечатлил танцевальной постановкой «Теркин». Песни и стихи военной тематики зрители услышали от актера Сергея Горобченко. Пронзительным, не оставившим равнодушным ни одного зрителя в зале, было выступление финалистки шоу «Голос», солистки музыкального театра «Градский холл» Валентины Бирюковой.
Я считаю делом всей жизни сохранить память об этом, продолжиться в песне, в этой истории и быть достойной своих отцов и дедов. Я выхожу на сцену и у меня ощущение, что кто-то вселяется в меня. Я ничего не пою, я просто там живу.
Валентина Бирюкова.
Завершала праздничную программу настоящая ода всем, кто сражался на фронтах Великой Отечественной. Любимая, узнаваемая с первых нот песня — «День Победы». После концерта зрители, не стесняясь, вытирали слезы и делись впечатлениями.
Юлия Матвейшина
Фото Валерия Воронова