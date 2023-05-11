Подарок Металлоинвеста в День Победы

Уникальные видео и фотокадры напомнили зрителям о героизме советских солдат в танковом сражении под Прохоровкой и при освобождении Старого Оскола, о подвиге тружеников тыла — строителях железной дороги «Старый Оскол — Ржава», о тяжелых послевоенных временах, восстановлении Старого Оскола и строительстве Оскольского электрометаллургического комбината.