«По пьяни крыша поехала»: в Белгороде задержали устроивших погром подростков

Протоколы за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ) составили против парней 17 и 18 лет. Им грозит штраф до 1 тыс. рублей или до 15 суток ареста. Отца 17-летнего парня привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. Наказание по статье (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) — предупреждение или штраф до 500 рублей.