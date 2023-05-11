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«По пьяни крыша поехала»: в Белгороде задержали устроивших погром подростков

11 мая 2023, 08:00
Фото: кадр из видео УМВД России по Белгородской области

Устроивших погром в Белгороде подростков задержали полицейские

Вандалы также вырвали тюльпаны с клумб, перевернули и подожгли мусорные баки. Всё это они сами снимали на камеру и оперативно публиковали в Сети. Подростков задержали. Известно, что самый юный из них — 15-летний парень — является фигурантом уголовного дела, сообщили в УМВД.

Вечером 10 мая в Сети появилось видео, на котором подростки громили подземный переход, остановку. Запись они сделали и опубликовали сами.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД, за время такой «прогулки» подростки повредили световое оборудование в подземном переходе, разбили остановку, перевернули и подожгли мусорные баки. Сотрудники ППС задержали их на проспекте Богдана Хмельницкого.

Хулиганами оказались юноши 15 и 17 лет, они оба состоят на профилактическом учёте. Вместе с ними задержали их 18-летнего приятеля.

Протоколы за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ) составили против парней 17 и 18 лет. Им грозит штраф до 1 тыс. рублей или до 15 суток ареста. Отца 17-летнего парня привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. Наказание по статье (ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ) — предупреждение или штраф до 500 рублей.

Что касается 15-летнего хулигана, он находится в полиции. Известно, что он также является фигурантом уголовного дела о грабеже. К административной ответственности могут привлечь его мать.

Один из подростков на вопрос, почему они хулиганили, ответил, что «по пьяни крыша поехала».

Видео: УМВД России по Белгородской области
Подростков, разбивших стёкла на остановке на ул. Щорса в Белгороде, наказали
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