Обстрелы, Новая жизнь и аттестаты для белгородских школьников: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
11 мая семь сёл в Белгородском районе остались на время без света после обстрела ВСУ села Черемошное. Электричества не было в том числе в самом Черемошном, Ясных Зорях, Устинке, Лозовом.
Также сообщалось об обстреле других населённых пунктов. В первой половине дня ВСУ атаковали село Архангельское в Шебекинском горокруге, Сподарюшино и Пороз в Грайворонском горокруге. После обеда со стороны Украины в очередной раз обстреливали Новую Таволжанку.
Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, когда ждать дома четвёртой очереди проекта «Новая жизнь». Дома, по данным главы региона, будут готовы к 1 сентября. Однако ранее у белгородцев к стройке возникло множество вопросов.
Горожане долгое время не могли дождаться завершения строительства. Как отметил Гладков, плохо то, что обещали сдать дома в первом квартале этого года, но сделать этого не смогли.
Девятиклассники рискуют остаться без аттестатов с отличием. Родители школьников просят объяснить, почему в этом году детям, учащимся на дистанте, выдавать красные аттестаты не собираются.
Как стало известно, белгородские чиновники ждут ответа от Минпросвещения, чтобы полностью разъяснить ситуацию. Тем временем родители просят «не ущемлять детей, которые шли к этому результату все эти годы».