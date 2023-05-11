Новгородское отделение «Белгранкорма» проиграло суд по нарушениям экологии

Пытаясь его оспорить, компания ссылалась в суде на якобы допущенные управлением во время процедурных проверок ошибки. Так, ООО «Белгранкорм» утверждало, что компанию не проинформировали надлежащим образом, а сроки проверки были неправомерно продлены.