Новгородское отделение «Белгранкорма» проиграло суд по нарушениям экологии

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Согласно предписанию северо-западного управления ведомства, новгородское отделение «Белгранкорма» должно было устранить нарушение природоохранного законодательства. Речь идёт о сбросе грязных сточных вод в водоохранную зону реки Пятницкая в Крестецком районе Новгородской области. «Белгранкорм» с решением оказался не согласен.
Пытаясь его оспорить, компания ссылалась в суде на якобы допущенные управлением во время процедурных проверок ошибки. Так, ООО «Белгранкорм» утверждало, что компанию не проинформировали надлежащим образом, а сроки проверки были неправомерно продлены.
Тем не менее, суд с доводами организации не согласился: процессуальных нарушений, допущенных в ходе проведения проверок, установлено не было.
Судом установлено, что требования, изложенные в предписании, являются законными и обоснованными. Предписание является исполнимым, содержит в себе ясные и чёткие формулировки, требования, которые необходимо выполнить.
определение суда
Таким образом, в удовлетворении заявления «Белгранкорму» было отказано.
«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). Подробнее об «островных» корнях компании — в отдельном материале.