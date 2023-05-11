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Новгородское отделение «Белгранкорма» проиграло суд по нарушениям экологии

11 мая 2023, 15:05
Фото: 1MI
ООО «Белгранкорм — Великий Новгород» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с заявлением об оспаривании предписания Роспотребнадзора. «Протолкнуть» его не получилось — не согласился суд.

Согласно предписанию северо-западного управления ведомства, новгородское отделение «Белгранкорма» должно было устранить нарушение природоохранного законодательства. Речь идёт о сбросе грязных сточных вод в водоохранную зону реки Пятницкая в Крестецком районе Новгородской области. «Белгранкорм» с решением оказался не согласен.

Пытаясь его оспорить, компания ссылалась в суде на якобы допущенные управлением во время процедурных проверок ошибки. Так, ООО «Белгранкорм» утверждало, что компанию не  проинформировали надлежащим образом, а сроки проверки были неправомерно продлены.

Тем не менее, суд с доводами организации не согласился: процессуальных нарушений, допущенных в ходе проведения проверок, установлено не было.

Судом установлено, что требования, изложенные в предписании, являются законными и обоснованными. Предписание является исполнимым, содержит в себе ясные и чёткие формулировки, требования, которые необходимо выполнить.
определение суда

Таким образом, в удовлетворении заявления «Белгранкорму» было отказано.

«Белгранкорм — Великий Новгород» зарегистрировано в Новгородской области с 2007 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Её руководитель — Сергей Галицкий. Головная компания — Lorell Limited (Кипр). Подробнее об «островных» корнях компании — в отдельном материале.

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#Артем Черненко#Общество#Эксклюзив#Новгородская область#Белгранкорм#Суд#Росприроднадзор#Сточные воды
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