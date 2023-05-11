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Новая Таволжанка в Белгородской области попала под обстрел

11 мая 2023, 11:18
Фото: Bel.ru
С утра ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в приграничье. Под огнём в том числе находится Шебекинский горокруг.
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Обстрел

Новая Таволжанка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Сообщения о происшествии МЧС стало рассылать в районе 14:10.

С утра 11 мая ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в приграничье. Под огнём были Черемошное в Белгородском районе, Пороз и Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Архангельское в Шебекинском горокруге.

Официально сообщалось о последствиях обстрела в Черемошном. В результате происшествия семь сёл на время остались без света.

Семь сёл на время остались без света из-за обстрела в Белгородском районе
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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка
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