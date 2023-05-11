Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Новая Таволжанка в Белгородской области попала под обстрел ВСУ. Сообщения о происшествии МЧС стало рассылать в районе 14:10.
С утра 11 мая ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов в приграничье. Под огнём были Черемошное в Белгородском районе, Пороз и Сподарюшино в Грайворонском горокруге, Архангельское в Шебекинском горокруге.
Официально сообщалось о последствиях обстрела в Черемошном. В результате происшествия семь сёл на время остались без света.