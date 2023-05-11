Недовольные строительством очистных белгородцы записали обращение к Путину

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Жители Белгородского района записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Белгородцы просят разобраться, почему местом для строительства очистных сооружений выбрали участок рядом с жилыми домами.
Обратились жители Никольского и Новой Нелидовки.
В настоящее время рядом с нашими домами и скважинами питьевой воды ведётся строительство очистных сооружений мощностью 3200 кубометров в сутки для элитного микрорайона Московский в селе Шагаровка. Тысячи жителей возмущены и против строительства.
из обращения к президенту
Расположен новый микрорайон в 11 км от обратившихся белгородцев. Жителей района интересует, почему очистные планируют строить там, где ими не будут пользоваться. Белгородцы считают, что строительство ведётся с нарушением. По их словам, «публичные слушания провели только на бумаге».
Нас продолжают убеждать, что всё безопасно и экологично, а расположенные на пороге наших домов очистные не принесут нам никакого вреда.
из обращения белгородцев к президенту
К обращению подключились жители нескольких микрорайонов Тавровского сельского поселения. Они напомнили, что в январе начиналось строительство на их территории: «От некоторых домов сооружения расположены в 40 метрах».
Белгородцы получили ответ от министерства ЖКХ и Роспотребнадзора: чиновники заявили, что работы пройдут с соблюдением норм закона и что существующие системы находятся в аварийном состоянии. Однако жители не понимают, почему до этого игнорировали их жалобы. Белгородцы добавили, что результаты публичных слушаний, о которых им говорят чиновники, они «не могут найти по сей день».
Мы хотим слышать: почему в нашем регионе, в котором мы не можем даже со всей страной День Победы отметить, в котором и так серьёзно накалена социально-экономическая обстановка, права жителей откровенно нарушаются? Мы понимаем, что очистные — часть любой инфраструктуры. Но почему отходы жизнедеятельности нужно располагать под носом у людей, у которых нет центральной канализации, у которых септики?
из обращения белгородцев к президенту
Вечером 10 мая состоялась встреча чиновников с жителями района. Власти завили белгородцам, что до момента новых публичных слушаний строительство вести не будут.
Губернатор Вячеслав Гладков, комментируя ситуацию, признал, что ситуация накаляется и что его подчинённые с коммуникацией не справились. Глава региона решил сам приехать и поговорить с жителями. Встреча запланирована на 11 мая в Никольском, начало — в 17:30.