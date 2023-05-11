Недовольные строительством очистных белгородцы записали обращение к Путину

Белгородцы получили ответ от министерства ЖКХ и Роспотребнадзора: чиновники заявили, что работы пройдут с соблюдением норм закона и что существующие системы находятся в аварийном состоянии. Однако жители не понимают, почему до этого игнорировали их жалобы. Белгородцы добавили, что результаты публичных слушаний, о которых им говорят чиновники, они «не могут найти по сей день».