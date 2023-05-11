Над Белгородской областью сработала система ПВО

Posted Сегодня, 19:51
Published Сегодня, 19:51
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Сегодня, 11 мая, примерно в десять часов вечера многие жители Белгорода и Белгородского района услышали громкие звуки.
Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе сработала система ПВО.
Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области