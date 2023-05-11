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Над Белгородской областью сработала система ПВО

11 мая 2023, 19:51
Фото: 1MI
Пострадавших нет, сообщил губернатор.
Сюжет
Пво

Сегодня, 11 мая, примерно в десять часов вечера многие жители Белгорода и Белгородского района услышали громкие звуки.

Чуть позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в регионе сработала система ПВО.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. По предварительной информации, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Пво#Система ПВО#Громкие звуки#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков
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