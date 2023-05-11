Мобилизованного белгородца возмутило, что власти не помогали его семье

Posted Сегодня, 20:40
Published Сегодня, 20:40
Modified Сегодня, 20:47
Updated Сегодня, 20:47
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» мобилизованный белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, почему за время его службы власти так и не предложили помощь его родителям.
По словам мобилизованного мужчины, проживающего в Прохоровском районе, за семь месяцев службы никто из администрации не приехал к его родителям и не поинтересовался, нужна ли им какая-либо помощь.
Губернатор отметил, что ситуацию уже исправили.
Знаю, что уже связались, были уже у Вашего папы. Глава района держит на контроле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области