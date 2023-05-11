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Мобилизованного белгородца возмутило, что власти не помогали его семье

11 мая 2023, 20:40
Фото: 1MI
Мужчина отметил, что за семь месяцев военной службы к его родителям ни разу не пришли.

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» мобилизованный белгородец спросил у Вячеслава Гладкова, почему за время его службы власти так и не предложили помощь его родителям.

По словам мобилизованного мужчины, проживающего в Прохоровском районе, за семь месяцев службы никто из администрации не приехал к его родителям и не поинтересовался, нужна ли им какая-либо помощь.

Губернатор отметил, что ситуацию уже исправили.

Знаю, что уже связались, были уже у Вашего папы. Глава района держит на контроле.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Мобилизованным белгородцам и их семьям не будут начислять пени за услуги ЖКХ
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#Александра Склярова#Помощь семьям мобилизованных#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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