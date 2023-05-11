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В Минобороне опровергли контрнаступление на Белгород

11 мая 2023, 20:13
Фото: 1MI
Распространившуюся ложную информацию официально опровергли.
Сюжет
Фейк

Сегодня, 11 мая, некоторые военкоры стали писать о противнике в Харькове рядом с границей с Белгородской областью. Часть Telegram-каналов и СМИ подхватили эту информацию и написали, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на Белгород, перепугав многих жителей.

Однако оказалось, что информация ложная. Вначале её опроверг военкор Евгений Поддубный, затем об этом написали в Telegram-канале «Война с фейками». Минобороны России также опровергло распространившуюся информацию.

Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.
успокоили в Минобороны

В министерстве отметили, что общая обстановка в районе проведения СВО находится под контролем.

Возможное контрнаступление ВСУ на Белгород оказалось преувеличением
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#Александра Склярова#Контрнаступление#Фейк#Минобороны#Происшествия#Белгородская область
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