В Минобороне опровергли контрнаступление на Белгород

Сегодня, 11 мая, некоторые военкоры стали писать о противнике в Харькове рядом с границей с Белгородской областью. Часть Telegram-каналов и СМИ подхватили эту информацию и написали, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на Белгород, перепугав многих жителей.