В Минобороне опровергли контрнаступление на Белгород

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:16
Updated Сегодня, 20:16
Сегодня, 11 мая, некоторые военкоры стали писать о противнике в Харькове рядом с границей с Белгородской областью. Часть Telegram-каналов и СМИ подхватили эту информацию и написали, что ВСУ готовятся к контрнаступлению на Белгород, перепугав многих жителей.
Однако оказалось, что информация ложная. Вначале её опроверг военкор Евгений Поддубный, затем об этом написали в Telegram-канале «Война с фейками». Минобороны России также опровергло распространившуюся информацию.
Заявления, распространенные отдельными Telegram-каналами об имевших место «прорывов обороны» на различных участках линии боевого соприкосновения, не соответствуют действительности.
успокоили в Минобороны
В министерстве отметили, что общая обстановка в районе проведения СВО находится под контролем.