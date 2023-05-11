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Кто будет убирать последствия взорвавшегося в Белгородской области беспилотника?

11 мая 2023, 18:37
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Речь идёт о двух беспилотниках, взорвавшихся в селе Беломестное 10 мая. По словам белгородца, к восстановлению повреждений ещё не приступали.

Житель села Беломестное Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира задал вопрос губернатору Вячеславу Гладкову о восстановлении повреждений после взорвавшегося беспилотника.

Детонация двух беспилотников произошла в селе Беломестное вчера, 10 мая. Но, по словам жителя, к восстановительным работам ещё не приступили.

Вячеслав Гладков поручил главе района Владимиру Перцеву начать восстановление уже с завтрашнего дня. Кроме того, губернатор рассказал, кто должен оценивать ущерб и выделять на восстановление средства.

Убирать будут администрации села и района. Владимир Перцев организует обход, замер, оценку. Средства выделяет тоже район.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Беспилотник#Восстановление#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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