Кто будет убирать последствия взорвавшегося в Белгородской области беспилотника?

Posted Сегодня, 18:37
Published Сегодня, 18:37
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Житель села Беломестное Белгородской области в ходе вечернего прямого эфира задал вопрос губернатору Вячеславу Гладкову о восстановлении повреждений после взорвавшегося беспилотника.
Детонация двух беспилотников произошла в селе Беломестное вчера, 10 мая. Но, по словам жителя, к восстановительным работам ещё не приступили.
Вячеслав Гладков поручил главе района Владимиру Перцеву начать восстановление уже с завтрашнего дня. Кроме того, губернатор рассказал, кто должен оценивать ущерб и выделять на восстановление средства.
Убирать будут администрации села и района. Владимир Перцев организует обход, замер, оценку. Средства выделяет тоже район.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области