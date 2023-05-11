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Posted Вчера, 21:04

Published Вчера, 21:04

Modified Вчера, 21:06

Updated Вчера, 21:06

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Как в Шебекино проводят подомовой обход

10 мая 2023, 21:04
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
архивное фото

Власти рассказали о подомовом обходе в Шебекино

Порядок подомового обхода после обстрелов осветил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. Также белгородцам объяснили, куда обращаться, если повреждения в их жилье не зафиксировали.

У главы Шебекинского округа в свете роста повреждений в муниципалитете поинтересовались, как проводится подомовой обход в частном секторе. Женщина посетовала, что её пожилая мать не успела выйти — специалисты уже ушли.

Владимир Жданов сообщил, что нет ничего страшного в том, что люди не успели выйти во время подомового обхода. В таком случае нужно позвонить в 112 или по номеру телефона 3-29-32 и сообщить о повреждениях.

После тех или иных ситуаций сразу же планируем обход. В течение 20 минут, как всё утихнет, уже выходим к населению. Если по каким-то причинам ваш дом не обошли, не замерили какие-то повреждения, обязательно позвоните по телефону 112. Наши коллеги собирают все заявки, к концу дня я их рассматриваю и отдаю в специальные службы, которые выезжают, делают замеры и обязательно помогают в восстановлении жилья.

Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, также Жданов посоветовал шебекинцам в целях безопасности воздержаться от работ в огороде. Это связано с участившимися обстрелами. Такая рекомендация касается не только жителей приграничных поселений, но и Шебекино.




Жителей Шебекино попросили не выходить на огороды в целях безопасности
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#Артем Черненко#Общество#Подомовой обход#Последствия#Разрушения#Шебекинский горокруг#Владимир Жданов
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