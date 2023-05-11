Как в Шебекино проводят подомовой обход

После тех или иных ситуаций сразу же планируем обход. В течение 20 минут, как всё утихнет, уже выходим к населению. Если по каким-то причинам ваш дом не обошли, не замерили какие-то повреждения, обязательно позвоните по телефону 112. Наши коллеги собирают все заявки, к концу дня я их рассматриваю и отдаю в специальные службы, которые выезжают, делают замеры и обязательно помогают в восстановлении жилья.