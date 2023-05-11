Как в Шебекино проводят подомовой обход

Posted Вчера, 21:04
Published Вчера, 21:04
Modified Вчера, 21:06
Updated Вчера, 21:06
У главы Шебекинского округа в свете роста повреждений в муниципалитете поинтересовались, как проводится подомовой обход в частном секторе. Женщина посетовала, что её пожилая мать не успела выйти — специалисты уже ушли.
Владимир Жданов сообщил, что нет ничего страшного в том, что люди не успели выйти во время подомового обхода. В таком случае нужно позвонить в 112 или по номеру телефона 3-29-32 и сообщить о повреждениях.
После тех или иных ситуаций сразу же планируем обход. В течение 20 минут, как всё утихнет, уже выходим к населению. Если по каким-то причинам ваш дом не обошли, не замерили какие-то повреждения, обязательно позвоните по телефону 112. Наши коллеги собирают все заявки, к концу дня я их рассматриваю и отдаю в специальные службы, которые выезжают, делают замеры и обязательно помогают в восстановлении жилья.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, также Жданов посоветовал шебекинцам в целях безопасности воздержаться от работ в огороде. Это связано с участившимися обстрелами. Такая рекомендация касается не только жителей приграничных поселений, но и Шебекино.