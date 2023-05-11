Как будет выглядеть малая Богданка после ремонта в Белгороде

На перекрёстке добавится новая полоса со стороны улицы Некрасова. Она позволит разгрузить напряжённый участок улицы. Также будет добавлена правоповоротная полоса со стороны проспекта Б. Хмельницкого в сторону ул. Садовая. Для выравнивания полосности в обратном направлении перед и после пересечения с малой Богданкой обустроят четыре полосы, чтобы не было путаницы в направлении движения. Там же обустроят три велопереезда с установкой специальных светофоров для движения велосипедистов. На пересечении также изменится направляющий островок для того, чтобы не было путаницы при движении с крайнего левого ряда со стороны проспекта Б.Хмельницкого в сторону ул. Садовая.