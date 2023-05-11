Как будет выглядеть малая Богданка после ремонта в Белгороде

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре отремонтируют три объекта, в том числе малый проезд проспекта Б. Хмельницкого на участке от Белгородского проспекта до ул. Гагарина. На это выделили более 200 млн рублей. Протяжённость участка — 1,65 км.
После завершения работ на трёх перекрёстках изменят организацию дорожного движения. Подробнее рассказал инженер БГТУ им. Шухова, один из разработчиков проекта Сергей Сокорев.
На данном перекрёстке появятся три новых направляющих островка для разделения транспортных потоков. Один из них — островок безопасности. Здесь же установят светофоры для обеспечения безопасности выезда с малой Богданки и для безопасности пешеходов. За счёт локальных уширений появится дополнительная полоса для движения прямо.
Существующая схема движения предусматривала три полосы, после реконструкции их будет четыре — две из них налево, одна прямо и одна направо. Перед пересечением улиц движение также приведут к четырём полосам для разгрузки напряжённого участка.
Сергей Сокорев
Здесь же будут высажены кустарники взамен металлическим перильным ограждениям для улучшения эстетического вида.
На перекрёстке добавится новая полоса со стороны улицы Некрасова. Она позволит разгрузить напряжённый участок улицы. Также будет добавлена правоповоротная полоса со стороны проспекта Б. Хмельницкого в сторону ул. Садовая. Для выравнивания полосности в обратном направлении перед и после пересечения с малой Богданкой обустроят четыре полосы, чтобы не было путаницы в направлении движения. Там же обустроят три велопереезда с установкой специальных светофоров для движения велосипедистов. На пересечении также изменится направляющий островок для того, чтобы не было путаницы при движении с крайнего левого ряда со стороны проспекта Б.Хмельницкого в сторону ул. Садовая.
На данный момент это нерегулируемое пересечение. Но в планах - установить светофор для безопасности движения на данном участке. Также в данный момент на пересечении оборудования одна полоса - «на приём», а одна - «на выход». За счёт уширения на полтора метра получится обустроить дополнительную полосу при движении к проспекту Б. Хмельницкого. Также на улице Гагарина сузят проезжую часть для невозможности парковки на пешеходном переходе. Там же переустроят тротуарную плитку на полную ширину пешеходного перехода — четырёхметровые подходы с закруглением для обеспечения кратчайших и безопасных путей.
Как отметил первый заместитель начальника управления капстроительства Белгорода Игорь Лютенко, последний раз данный участок ремонтировали в 2015 году. За время эксплуатации на покрытии образовались значительные дефекты. Также была необходимость в повышении безопасности дорожного движения.
Главным подрядчиком выступает компания «Белгороддорстрой». Как рассказал главный инженер организации Андрей Малютин, на сегодняшний день работы выполнили на 50%.
В ближайшее время будет уложен нижний слой покрытия, что минимизирует неудобства автомобилистов. В дальнейшем завершим работы по установке бортового камня. Также будет уложен верхний слой покрытия. Работы ведутся в одну смену, чтобы не доставлять неудобства проживающему населению близлежащих домов.
Андрей Малютин
В настоящее время уже выполнены работы по срезке поверхностного слоя асфальтобетона, частичная укладка нижнего слоя покрытия, замена бортового камня, восстановление тротуаров, строительство новых тротуаров и парковок.
К работам подрядчик приступил в конце марта. Завершить их планируют до 15 июня.