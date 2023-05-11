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Как будет выглядеть малая Богданка после ремонта в Белгороде

11 мая 2023, 14:44
Фото: Bel.ru

Малый проезд проспекта Б.Хмельницкого в Белгороде отремонтируют до 15 июня

В областном центре продолжают ремонт малой Богданки. Как изменится движение на трёх перекрёстках, что обновят и добавят — в материале Бел.Ру.

В текущем году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре отремонтируют три объекта, в том числе малый проезд проспекта Б. Хмельницкого на участке от Белгородского проспекта до ул. Гагарина. На это выделили более 200 млн рублей. Протяжённость участка — 1,65 км.

После завершения работ на трёх перекрёстках изменят организацию дорожного движения. Подробнее рассказал инженер БГТУ им. Шухова, один из разработчиков проекта Сергей Сокорев.

Пересечение малой Богданки и Белгородского проспекта

На данном перекрёстке появятся три новых направляющих островка для разделения транспортных потоков. Один из них — островок безопасности. Здесь же установят светофоры для обеспечения безопасности выезда с малой Богданки и для безопасности пешеходов. За счёт локальных уширений появится дополнительная полоса для движения прямо.

Существующая схема движения предусматривала три полосы, после реконструкции их будет четыре — две из них налево, одна прямо и одна направо. Перед пересечением улиц движение также приведут к четырём полосам для разгрузки напряжённого участка.
Сергей Сокорев

Здесь же будут высажены кустарники взамен металлическим перильным ограждениям для улучшения эстетического вида.

Пересечение малой Богданки с улицей Мичурина

На перекрёстке добавится новая полоса со стороны улицы Некрасова. Она позволит разгрузить напряжённый участок улицы. Также будет добавлена правоповоротная полоса со стороны проспекта Б. Хмельницкого в сторону ул. Садовая. Для выравнивания полосности в обратном направлении перед и после пересечения с малой Богданкой обустроят четыре полосы, чтобы не было путаницы в направлении движения. Там же обустроят три велопереезда с установкой специальных светофоров для движения велосипедистов. На пересечении также изменится направляющий островок для того, чтобы не было путаницы при движении с крайнего левого ряда со стороны проспекта Б.Хмельницкого в сторону ул. Садовая.

Пересечение малой Богданки с улицей Гагарина

На данный момент это нерегулируемое пересечение. Но в планах - установить светофор для безопасности движения на данном участке. Также в данный момент на пересечении оборудования одна полоса - «на приём», а одна - «на выход». За счёт уширения на полтора метра получится обустроить дополнительную полосу при движении к проспекту Б. Хмельницкого. Также на улице Гагарина сузят проезжую часть для невозможности парковки на пешеходном переходе. Там же переустроят тротуарную плитку на полную ширину пешеходного перехода — четырёхметровые подходы с закруглением для обеспечения кратчайших и безопасных путей.

Как отметил первый заместитель начальника управления капстроительства Белгорода Игорь Лютенко, последний раз данный участок ремонтировали в 2015 году. За время эксплуатации на покрытии образовались значительные дефекты. Также была необходимость в повышении безопасности дорожного движения.

Главным подрядчиком выступает компания «Белгороддорстрой». Как рассказал главный инженер организации Андрей Малютин, на сегодняшний день работы выполнили на 50%.

В ближайшее время будет уложен нижний слой покрытия, что минимизирует неудобства автомобилистов. В дальнейшем завершим работы по установке бортового камня. Также будет уложен верхний слой покрытия. Работы ведутся в одну смену, чтобы не доставлять неудобства проживающему населению близлежащих домов.
Андрей Малютин

В настоящее время уже выполнены работы по срезке поверхностного слоя асфальтобетона, частичная укладка нижнего слоя покрытия, замена бортового камня, восстановление тротуаров, строительство новых тротуаров и парковок.

К работам подрядчик приступил в конце марта. Завершить их планируют до 15 июня.

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