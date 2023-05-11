Кафе в центре Белгорода оцепили из-за найденного муляжа гранаты

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Первые данные о подозрительном предмете за кафе «Тропикано» в парке Ленина появились в сети примерно в 11 утра. В это же время, по информации мэрии, сообщение поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу.
На место приехала полиция, спасатели, Росгвардия, территорию оцепили. В парке также были замечены люди с похожими на металлодетекторы предметами. Спустя время полицейские, заполнив все документы, покинули место.
Как сообщили в мэрии, взрывотехники определили, что подозрительное устройство — муляж ручной гранаты. Угрозы для жителей он не представлял: тем не менее, находку вывезли для ликвидации.
Видео с места событий — в нашем Telegram-канале.
Сегодня утром также сообщалось о «минировании» администрации Старого Оскола. Информация в итоге не подтвердилась — угрозы не было.