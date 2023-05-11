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Кафе в центре Белгорода оцепили из-за найденного муляжа гранаты

11 мая 2023, 10:16
Фото: Bel.ru

В Центральном парке Белгорода нашли муляж гранаты

Сообщение о подозрительном предмете в Центральном парке поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу сегодня утром, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

Первые данные о подозрительном предмете за кафе «Тропикано» в парке Ленина появились в сети примерно в 11 утра. В это же время, по информации мэрии, сообщение поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

На место приехала полиция, спасатели, Росгвардия, территорию оцепили. В парке также были замечены люди с похожими на металлодетекторы предметами. Спустя время полицейские, заполнив все документы, покинули место.

Как сообщили в мэрии, взрывотехники определили, что подозрительное устройство — муляж ручной гранаты. Угрозы для жителей он не представлял: тем не менее, находку вывезли для ликвидации.

Видео с места событий — в нашем Telegram-канале.

Сегодня утром также сообщалось о «минировании» администрации Старого Оскола. Информация в итоге не подтвердилась — угрозы не было.

Администрацию Старого Оскола эвакуировали после сообщения о минировании
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