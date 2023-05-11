Из огорода под Шебекино вытащили неразорвавшийся снаряд

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Вчера, 10 мая, стало известно, что при обстреле посёлка Красное Шебекинского округа в огороде одного из частных участков застрял снаряд. В день происшествия специалисты выезжали на место три раза, но всё безуспешно.
Сегодня же, 11 мая, в ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд уже вытащили и уничтожили.
Вчера обращались жители села Красное Шебекинского округа. Снаряд, который находился в огороде, был на определённом расстоянии от поверхности земли, поэтому некоторое время его не могли извлечь. Сейчас он уничтожен, проблема решена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области