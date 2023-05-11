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Из огорода под Шебекино вытащили неразорвавшийся снаряд

11 мая 2023, 17:37
Фото: 1MI
Снаряд уже уничтожили, ответил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вчера, 10 мая, стало известно, что при обстреле посёлка Красное Шебекинского округа в огороде одного из частных участков застрял снаряд. В день происшествия специалисты выезжали на место три раза, но всё безуспешно.

Сегодня же, 11 мая, в ходе вечернего прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что снаряд уже вытащили и уничтожили.

Вчера обращались жители села Красное Шебекинского округа. Снаряд, который находился в огороде, был на определённом расстоянии от поверхности земли, поэтому некоторое время его не могли извлечь. Сейчас он уничтожен, проблема решена.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Под Шебекино нашли неразорвавшийся снаряд
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#Александра Склярова#Неразорвавшийся снаряд#Огород#Застрял#Безопасность#Обстрел#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
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