Гладков: информационная атака со стороны Украины увеличивается

Глава региона отметил, что информационная атака со стороны Украины растёт. Что таким образом белгородцев пытаются запугать, но ничего не получится. Показать им недееспособность властей, военных, силовых структур — но это фейки. Но их разоблачают в социальных сетях на страницах чиновников.