Гладков: информационная атака со стороны Украины увеличивается

Posted Вчера, 21:52
Published Вчера, 21:52
Modified Вчера, 21:54
Updated Вчера, 21:54
На прямой линии Вячеславу Гладкову поступило множество вопросов о новых фейках, связанных с Белгородской областью. Губернатор все их зачитал, а после рассказал, с чем это связано и как распознавать ложь.
Глава региона отметил, что информационная атака со стороны Украины растёт. Что таким образом белгородцев пытаются запугать, но ничего не получится. Показать им недееспособность властей, военных, силовых структур — но это фейки. Но их разоблачают в социальных сетях на страницах чиновников.
Это задача нашего противника. Абсолютно очевидно, что это никому не удастся. Давно уже все смогли научиться распознавать ложь от правды. Социальные сети нужны не для парадных отчётов, а для быстрой обратной реакции. У нас идёт информационная война, и это нужно понимать каждому из нас.
Вячеслав Гладков, г губернатор Белгородской области