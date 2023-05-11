Денис Сафин сообщил об инвестициях «Уральской Стали» в развитие города в Оренбуржье

В целях привлечения и удержания компетентных специалистов комбинат «Уральская Сталь» реализует несколько совместных программ с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Так, именные стипендии и возможность участия в производственно-образовательных группах с гарантией занятости до 2030 года предоставляется студентам Новотроицкого филиала МИСИС. За прошлый год для комбината было подготовлено 100 специалистов с нужными компетенциями, в этом году их будет не менее 150 человек. Уточним, что подготовка осуществляется в рамках федерального проекта “Профессионалитет”.