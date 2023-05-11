Денис Сафин сообщил об инвестициях «Уральской Стали» в развитие города в Оренбуржье

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Об этом сообщил генеральный директор комбината Денис Сафин во время своего выступления на круглом столе “Социальные инвестиции российского бизнеса: фокус на территории присутствия”, пишет expert.ru.
Сейчас градообразующим предприятиям следует обратить внимание на то, как предотвратить проблему утечки кадров. В связи с этим металлургическая компания планирует масштабные инвестиции в модернизацию производства, улучшение условий труда и качества городской среды.
В период с 2021-го по конец 2023 года «Уральская Сталь» запланировала проинвестировать на сумму свыше 970 миллионов рублей реализацию проектов, направленных на развитие Новотроицка. В частности, будут предоставляться гранты на благоустройство городских улиц, ремонт и реконструкцию различных социальных объектов, включая бассейн, городскую баню, школы и спорткомплексы.
На оздоровление сотрудников комбината и членов их семей, а также ветеранов предприятия планируется предоставить более 1 миллиарда рублей. Это средства на прохождение санаторно-курортного лечения, профилактические медосмотры и путевки в летние оздоровительные лагеря для детей.
«В будущем финансовое благополучие металлургов не останется без внимания: зарплаты будут индексироваться в размере 10% каждый год», - обратил внимание Денис Сафин.
В целях привлечения и удержания компетентных специалистов комбинат «Уральская Сталь» реализует несколько совместных программ с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Так, именные стипендии и возможность участия в производственно-образовательных группах с гарантией занятости до 2030 года предоставляется студентам Новотроицкого филиала МИСИС. За прошлый год для комбината было подготовлено 100 специалистов с нужными компетенциями, в этом году их будет не менее 150 человек. Уточним, что подготовка осуществляется в рамках федерального проекта “Профессионалитет”.
Начиная с седьмого класса школьники Новотроицка проходят профориентационные мероприятия, финансирует которые «Уральская Сталь». На эти цели ежегодно направляется не менее 80 миллионов рублей.
В Новотроицке есть много пространств, пригодных для реализации самых смелых архитектурных решений. Об этом рассказал руководитель отдела архитектуры студии Артемия Лебедева Максим Смирнов. При этом он подчеркнул, что среда оказывает значительное влияние на формирование отношения людей к месту их проживания и работы.
Смирнов считает, что внешний облик городских улиц и предприятия преобразится, если старые здания будут модернизированы с помощью цветовых решений. Он также подчеркнул, что архитекторы бюро готовы сотрудничать с «Уральской Сталью» в реализации проектов по развитию Новотроицка.