Бизнесмены из Краснодара выкупили активы племзавода и ЛВЗ под Белгородом

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Семья предпринимателей с Кубани приобрела активы разорившегося белгородского ЗАО «Племзавод „Разуменский„» за 47,2 млн рублей.
Победителем торгов стал директор ООО «Гевея» Максим Соснин из Кировской области, который действовал в интересах кубанского предпринимателя Владимира Евгеньевича Солдатова. Сам Солдатов руководит ООО «Океан» в Апшеронске. Организация занимается розничной торговлей мясом и мясными продуктами.
Единым лотом продали земельный участок площадью 182 тыс. кв. м и несколько зданий. С молотка ушли 300 коров, нетелей, тёлок и быков, конюшня и ряд других построек. Начальная цена составила 54,6 млн рублей. Находятся активы в залоге у ПАО «МИнБанк».
Интересно, что совладелец Краснодарской рыбной компании Евгений Викторович Солдатов выкупил обанкротившийся Валуйский ЛВЗ с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина. Цена составила 31,7 млн рублей.
Напомним, ранее белгородцы просили не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь как раз о ЛВЗ. Его планировали продать по сниженной цене. Люди обращались к властям и требовали не рушить здание и «довести его до ума».