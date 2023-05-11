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Бизнесмены из Краснодара выкупили активы племзавода и ЛВЗ под Белгородом

11 мая 2023, 15:14
Фото: 1MI
Бизнесмен из Краснодарского края Владимир Солдатов приобрёл активы разорившегося ЗАО «Племзавод „Разуменский“» за 47,2 млн рублей, сообщает «Абирег». Ранее Евгений Солдатов выкупил Валуйский ликёро-водочный завод за 31,7 млн рублей.

Семья предпринимателей с Кубани приобрела активы разорившегося белгородского ЗАО «Племзавод „Разуменский„» за 47,2 млн рублей.

Победителем торгов стал директор ООО «Гевея» Максим Соснин из Кировской области, который действовал в интересах кубанского предпринимателя Владимира Евгеньевича Солдатова. Сам Солдатов руководит ООО «Океан» в Апшеронске. Организация занимается розничной торговлей мясом и мясными продуктами.

Единым лотом продали земельный участок площадью 182 тыс. кв. м и несколько зданий. С молотка ушли 300 коров, нетелей, тёлок и быков, конюшня и ряд других построек. Начальная цена составила 54,6 млн рублей. Находятся активы в залоге у ПАО «МИнБанк».

Интересно, что совладелец Краснодарской рыбной компании Евгений Викторович Солдатов выкупил обанкротившийся Валуйский ЛВЗ с входящим в него историческим винокуренным заводом Добычина. Цена составила 31,7 млн рублей.

Напомним, ранее белгородцы просили не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание. Речь как раз о ЛВЗ. Его планировали продать по сниженной цене. Люди обращались к властям и требовали не рушить здание и «довести его до ума».

Белгородцы просят не растаскивать на кирпичи уникальное историческое здание
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Экономика#Завод#Активы#Племзавод «Разуменский»#Валуйский лвз#Валуйский горокруг
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