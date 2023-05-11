В первые три месяца безработные новосибирцы получают 75% среднего заработка, но не более 12,7 тысячи рублей. С четвертого по шестой месяцы пособие выплачивается в размере до шестидесяти процентов дохода, но не более пяти тысяч рублей и не менее полутора тысяч. Затем выплаты прекращаются, а вновь начать их получать можно только через полгода.