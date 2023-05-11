Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В случае потери работы человеку следует задуматься о постановке на учет в центре занятости населения (ЦЗН), так как только в этом случае он сможет получать пособие по безработице, даже если поиск места для трудоустройства затянется на несколько месяцев. Кроме того, безработному могут предложить пройти бесплатное переобучение или выделить ему невозвратные средства на реализацию проекта.
Зарегистрироваться в качестве безработного может любой россиянин, за исключением представителей ряда отдельных категорий граждан, а именно: подростков до достижения шестнадцати лет, военных, бизнесменов, пенсионеров, студентов-очников и др. Подать заявление на оформление статуса безработного жители Белгородской области могут как лично, так и дистанционно.
На портале центра занятости населения Белгородской области уточняется, что зарегистрироваться в качестве безработного онлайн можно на сайте «Работа в России» с логином и паролем от государственного интернет-ресурса «Госуслуги».
Затем следует кликнуть по баннеру «Подать заявление на выплату пособия по безработице» на главной странице сайта и выбрать раздел «Оформить пособие по безработице». Можно зарегистрировать статус безработного и на самом портале «Госуслуги», следуя опубликованной там инструкции.
Человека могут признать безработным только по месту его регистрации. Для постановки на учет потребуется базовый пакет документов: паспорт, ИНН, свидетельства о рождении детей до восемнадцати лет (при наличии), трудовая книжка, справка о доходах (2-НДФЛ) за три месяца с последнего места работы, документы о полученном образовании и банковские реквизиты карты «Мир» для начисления пособия.
Также на сайте центра занятости населения Белгородской области можно узнать примерную сумму выплаты, полагающейся конкретному человеку, зайдя в раздел «Калькулятор». Точная сумма станет известна после того, как заявление на получение статуса безработного будет одобрено.
Если же подача заявления на регистрацию в качестве безработного онлайн по той или иной причине невозможна, жители Белгорода и Белгородской области могут лично посетить ближайшее отделение ЦЗН.
Сотрудник центра проверит представленные документы и при необходимости попросит дополнить базовый список, так как перечень документов может корректироваться в зависимости от того, кто обратился за получением пособия по безработице.
В 2023 году размер пособий по безработице в регионах РФ по сравнению с прошлым годом не изменился и составляет от 1500 до 12 792 рублей, согласно постановлению, которое 14 ноября 2022 года подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В первые три месяца безработные новосибирцы получают 75% среднего заработка, но не более 12,7 тысячи рублей. С четвертого по шестой месяцы пособие выплачивается в размере до шестидесяти процентов дохода, но не более пяти тысяч рублей и не менее полутора тысяч. Затем выплаты прекращаются, а вновь начать их получать можно только через полгода.
Минимальное же пособие в сумме полутора тысяч рублей и только на протяжении трех месяцев получают люди, ищущие работу впервые, те, кто не работал более двенадцати месяцев, был уволен за нарушение трудовой дисциплины, а также экс-предприниматели, белгородцы, которые не могут подтвердить средний заработок, отчисленные с обучения по направлению ЦЗН и т. д.
Максимальная сумма, на которую может рассчитывать безработный, — 12,7 тысячи рублей. Но в случае, когда житель Белгородской области регистрируется в ЦЗН сразу после потери работы, он может получить выплату в размере оклада от экс-работодателя. А если за месяц трудоустроиться не получится, в ЦЗН выдадут справку, по которой безработному выплатят еще два оклада.
Социальный контракт заключается для того, чтобы человек с низким доходом или при его отсутствии мог получить от государства поддержку — при условии того, что он будет придерживаться предложенной индивидуальной программы социальной адаптации.
Обратиться за заключением соцконтракта могут как семьи с доходом ниже уровня прожиточного минимума, так и одинокие белгородцы.
Безработные жители Белгородской области могут заключить социальный контракт с органами соцзащиты на поиск работы или на бесплатное переобучение. Контракт заключается на срок от трех месяцев до года, в зависимости от его вида.
Если соцконтракт заключен на поиск работы, человек получает разовую выплату в сумме установленного в регионе минимального прожиточного минимума, который в Белгородской области, согласно постановлению региональных властей, сегодня составляет более двенадцати тысяч рублей. А если человек в оговоренный срок устроится на работу, он получит еще три таких же выплаты.
Если же соцконтракт подразумевает направление на переобучение, безработному выплачивается стипендия — как правило, ее размер не превышает минимального размера оплаты труда (МРОТ). В Белгородской области эта сумма на сегодняшний день равна 16,2 тысячи рублей.
Заключить социальный контракт с органами соцзащиты Белгородской области можно не только на поиск работы или обучение, но также на открытие бизнеса, развитие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) или на улучшение материального положения.