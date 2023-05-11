«Белогорье» уступило в четвёртом матче серии за пятое место

10 мая «львы» уступили во всех трёх партиях четвёртого матча серии за 5-6-е места в российской суперлиге. При этом матч прошёл в упорной борьбе. Первые две партии остались за командой из Ленинградской области — 25:22 и 25:20. В третьем сете волейболисты «Белогорья» сделали всё, чтобы зацепиться за матч, но в упорной концовке уступили и партию, и матч — 26:28.