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«Белогорье» уступило в четвёртом матче серии за пятое место

11 мая 2023, 09:53
Фото: группа "ВК Белогорье" в ВК
Белгородские волейболисты проиграли «Динамо-ЛО» в трёх партиях. Судьба серии решится в решающем пятом матче.

10 мая «львы» уступили во всех трёх партиях четвёртого матча серии за 5-6-е места в российской суперлиге. При этом матч прошёл в упорной борьбе. Первые две партии остались за командой из Ленинградской области — 25:22 и 25:20. В третьем сете волейболисты «Белогорья» сделали всё, чтобы зацепиться за матч, но в упорной концовке уступили и партию, и матч — 26:28.

Секретом успеха в этой игре стала игра на блоке и процент в атаке — в этих показателях игроки «Динамо-ЛО» белгородцев превзошли.

Теперь всё решится в решающем пятом матче, который пройдёт 14 мая.

#Евгений Грицков#Вк белогорье#Динамо-ЛО#Волейбол#Суперлига#Спорт#Новости Белгорода#Белгород
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