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Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы

11 мая 2023, 15:43
Фото: 1MI
Звонки с этой просьбой прокомментировал министр здравоохранения Андрей Иконников.
Сюжет
Фейк

Жителям Белгородской области 11 мая стали поступать звонки с неизвестных номеров и с необычной просьбой. Так, один из белгородцев рассказал Бел.Ру, что поступившие звонки были якобы из министерства здравоохранения Белгородской области. Жителей просили сдать кровь на тот случай, если ВСУ прорвут границу.

Белгородка, которой тоже поступил подобный звонок, решила поинтересоваться у министра здравоохранения Андрея Иконникова, правдива ли эта информация или всё же не соответствует действительности.

Чиновник сообщил женщине, что таким звонкам верить не стоит: областной Минздрав жителям по такому поводу не звонил.

Это неправда, не волнуйтесь и не слушайте.
отметил Андрей Иконников
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#Александра Склярова#Фейк#Звонки#ВСУ#Государственная граница#Донор#Происшествия#Белгородская область#Андрей иконников
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