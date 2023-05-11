Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы

Жителям Белгородской области 11 мая стали поступать звонки с неизвестных номеров и с необычной просьбой. Так, один из белгородцев рассказал Бел.Ру, что поступившие звонки были якобы из министерства здравоохранения Белгородской области. Жителей просили сдать кровь на тот случай, если ВСУ прорвут границу.