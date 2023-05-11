Белгородцев просят сдать кровь на случай прорыва границы

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Жителям Белгородской области 11 мая стали поступать звонки с неизвестных номеров и с необычной просьбой. Так, один из белгородцев рассказал Бел.Ру, что поступившие звонки были якобы из министерства здравоохранения Белгородской области. Жителей просили сдать кровь на тот случай, если ВСУ прорвут границу.
Белгородка, которой тоже поступил подобный звонок, решила поинтересоваться у министра здравоохранения Андрея Иконникова, правдива ли эта информация или всё же не соответствует действительности.
Чиновник сообщил женщине, что таким звонкам верить не стоит: областной Минздрав жителям по такому поводу не звонил.
Это неправда, не волнуйтесь и не слушайте.
отметил Андрей Иконников