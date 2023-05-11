Белгородцам из народного ополчения оплачивают не все рабочие дни

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, почему не всем белгородцам, состоящим в ополчении, оплачивают дни обучения, выпадающие на рабочий день.
Но губернатор отметил, что изначально народное ополчение было полностью на добровольной основе.
Мы договаривались, что делаем всё на добровольной основе. Это было положено в основу изначально.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в самом начале в регионе формировали несколько отрядов. Туда набирали добровольцев, которых не призвали в рамках частичной мобилизации из-за возраста или здоровья.
Один из вступивших в отряды белгородцев недавно жаловался губернатору, что не всем выдали форму. Гладков тогда ответил, что делать это будут поэтапно.