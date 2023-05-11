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Белгородцам из народного ополчения оплачивают не все рабочие дни

11 мая 2023, 19:27
Фото: 1MI
Такая ситуация возмутила белгородцев, однако губернатор отметил, что изначально в ополчение вступали на добровольной основе.

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» белгородка спросила у Вячеслава Гладкова, почему не всем белгородцам, состоящим в ополчении, оплачивают дни обучения, выпадающие на рабочий день.

Но губернатор отметил, что изначально народное ополчение было полностью на добровольной основе.

Мы договаривались, что делаем всё на добровольной основе. Это было положено в основу изначально.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в самом начале в регионе формировали несколько отрядов. Туда набирали добровольцев, которых не призвали в рамках частичной мобилизации из-за возраста или здоровья.

Один из вступивших в отряды белгородцев недавно жаловался губернатору, что не всем выдали форму. Гладков тогда ответил, что делать это будут поэтапно.

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#Александра Склярова#Ополчение#Народное ополчение#Зарплата#Общество#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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