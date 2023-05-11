Белгородское приграничье с утра находится под обстрелом

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Под обстрел ВСУ попало село Архангельское в Шебекинском горокруге. РСЧС рассылает сообщения местным жителям. Людей просят срочно спуститься в укрытия. Данных о повреждениях и пострадавших нет.
Также 11 мая под обстрелом было село Черемошное Белгородского района. Официальных комментариев на этот счёт не поступало. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Дополнение. Спустя время стало известно, что под обстрел ВСУ также попало село Пороз в Грайворонском горокруге. О последствиях пока тоже ничего не известно.