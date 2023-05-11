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Белгородское приграничье с утра находится под обстрелом

11 мая 2023, 07:24
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Архангельское в Белгородской области

Под обстрел со стороны Украины попало село Архангельское в Шебекинском горокруге. Местные жители получили рассылку от РСЧС.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ попало село Архангельское в Шебекинском горокруге. РСЧС рассылает сообщения местным жителям. Людей просят срочно спуститься в укрытия. Данных о повреждениях и пострадавших нет.

Также 11 мая под обстрелом было село Черемошное Белгородского района. Официальных комментариев на этот счёт не поступало. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Дополнение. Спустя время стало известно, что под обстрел ВСУ также попало село Пороз в Грайворонском горокруге. О последствиях пока тоже ничего не известно.

Фото: РСЧС
Очевидцы рассказали об обстреле в Шебекино
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Обстрел#Происшествия#Обстрел ВСУ#РСЧС#Приграничье#Спецоперация#СВО#Архангельское
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