Белгородский крупный бизнес не торопится занять места в «Белом квартале»

Журналисты редакции опросили нескольких владельцев крупного бизнеса. Последние заявили, что пока не заинтересованы «переезжать» в «Белый квартал», тем более что от властей подобных предложений не поступало. Так, переезд не входит в планы «Приосколья». В «Агро-Белогорье» заявили, что участвовать в проекте не планируют. В «Эфко» назвали переезд маловероятным, а в «Славянке» никак не прокомментировали, так как ещё не получали предложения.