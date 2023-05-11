Белгородский крупный бизнес не торопится занять места в «Белом квартале»

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Половину «Белого квартала» в Белгороде планируют отвести под деловую зону. Речь о территории порядка 30 тыс. кв. метров. Предполагается, что местным компаниям будут давать участок земли в центре и разрешать строительство офисного здания.
Одно из главных условий — строительство в общей стилистике. Расходы в таком случае лягут на бизнес. Что до источников финансирования общественных пространств, они не называются. Советник губернатора презентовал участие в проекте как привилегию для ведущих компаний, которые не покинули регион в тяжёлой ситуации. Объём инвестиций в проект также не называется.
Пока имеется только концепция планировки «Белого квартала». Несмотря на это, власти уже начали расселение жителей двухэтажных домов, которые построили в послевоенное время. До конца мая на указанной территории начнутся археологические раскопки. Дело в том, что до революции здесь располагались постройки Белгородского Свято-Троицкого мужского монастыря, история которого начинается с 1593 года.
К раскопкам собирались приступить в середине мая. Длиться они будут около года. Итоговый вид проекта будет зависеть от раскопок археологов. Если находки можно будет перевезти в музеи, специалисты это сделают. Если нет — появится музей под открытым небом. В проект придётся вносить коррективы.
Авторы «Белого квартала» планируют сделать общественное пространство, которое сможет себя окупать и приносить налоги в бюджет. Что до домов на Свято-Троицком бульваре, «они не представляют никакой ценности», заявил главный инженер ООО «Институт Ленгипрогор» Юрий Перелыгин. Именно эта организация готовила концепцию «Белого квартала».
Концертный зал, будет вплотную примыкать к офису митрополии и церкви Троицы Живоначальной. Однако, по данным «Коммерсанта», никаких претензий у представителей РПЦ к концепции нет. Более того, для верующих планируют предусмотреть возможность бесплатной стоянки во время больших праздников.
В 2023 году в планах у властей — заняться расселением жителей, договариваться с ними и владельцами коммерческой недвижимости в домах, которые попадут под снос. Несколько домов, в которых уже успели сделали капремонт, останутся внутри «Белого квартала».
Журналисты редакции опросили нескольких владельцев крупного бизнеса. Последние заявили, что пока не заинтересованы «переезжать» в «Белый квартал», тем более что от властей подобных предложений не поступало. Так, переезд не входит в планы «Приосколья». В «Агро-Белогорье» заявили, что участвовать в проекте не планируют. В «Эфко» назвали переезд маловероятным, а в «Славянке» никак не прокомментировали, так как ещё не получали предложения.
Исполнительный директор агентства «Этажи» в Белгороде Денис Домрачев отметил, что предложений по аренде в Белгороде и так достаточно. Некоторые бизнесмены сворачивают проекты в приграничье и продают недвижимость. Однако спрос на офисы всё ещё имеется.
«В условиях снижения цен у компаний, которые раньше не могли позволить себе хороший офис, есть достаточное пространство для выбора, поэтому спрос не сокращается», — заключил Домрачев.