Белгородские ученики 9-х классов рискуют остаться без красных аттестатов

«Получение аттестата с отличием после девятого класса ни на что не влияет и не даëт никаких преимуществ при поступлении. Так в чëм тогда проблема? Почему бы не выдать то, что положено. Хотя бы в этом не ущемляйте наших детей, которые шли к этому результату все эти годы», — написала белгородка.