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Posted 11 мая 2023, 08:22

Published 11 мая 2023, 08:22

Modified 11 мая 2023, 08:24

Updated 11 мая 2023, 08:24

Белгородские ученики 9-х классов рискуют остаться без красных аттестатов

Белгородские ученики 9-х классов рискуют остаться без красных аттестатов

11 мая 2023, 08:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
Родители девятиклассников просят объяснить, почему в этом году детям, учащимся на дистанте, выдавать аттестаты с отличием не будут. Пока чиновники ждут ответа от Минпросвещения, чтобы полностью разобраться в ситуации. Сообщения от родителей появились на странице губернатора в комментариях.

Девятиклассники из приграничья Белгородской области, учащиеся дистанционно, могут остаться без аттестатов с отличием. Ситуацией обеспокоены родители, которые обратились к губернатору в комментариях.

Связано это с тем, что дети не будут сдавать экзамены. Оказалось, что новая процедура не предусматривает выдачу свидетельств с отличием. Родители поинтересовались, почему об этом сообщили только сейчас, поскольку тогда бы белгородцы перевели детей в школы, где красные аттестаты выдают.

Как ответил министр образования области Андрей Милёхин, аттестаты об основном общем образовании с отличием не выдают выпускникам школ девяти приграничных муниципалитетов. Чиновники обратились в Минпросвещения за разъяснениями.

«После получения ответа из министерства мы незамедлительно проинформируем выпускников и их родителей. При этом следует заметить, что при поступлении в профессиональную образовательную организацию учитывается средний балл аттестата», — заявил Милёхин.

Также, как утверждает министр, при оценках «отлично» средний балл у ребёнка будет максимальным. Сам аттестат с отличием льгот при поступлении не даёт. Родители оказались недовольны ответом:

«Получение аттестата с отличием после девятого класса ни на что не влияет и не даëт никаких преимуществ при поступлении. Так в чëм тогда проблема? Почему бы не выдать то, что положено. Хотя бы в этом не ущемляйте наших детей, которые шли к этому результату все эти годы», — написала белгородка.

Что касается одиннадцатиклассников, то в их случае медали и красные аттестаты предусмотрены без сдачи экзаменов.

Выпускникам белгородских школ могут дать возможность получить аттестат без ЕГЭ
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