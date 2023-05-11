Белгородские медики получили 134 награды за спасение пострадавших при СВО

Также врачам приходится спасать жизни раненых военнослужащих. По данным областного минздрава, участников СВО оперируют в регионе, если они находятся в тяжёлом состоянии. Помощь медикам оказывают специалисты из Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, Военно-медицинской академии им. Кирова и Федерального медико-биологического агентства. Тем не менее основная работа лежит на врачах из Белгородской области.