Белгородские медики получили 134 награды за спасение пострадавших при СВО

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
134 награды получили белгородские медики за спасение жизни пострадавших при СВО военнослужащих. 97 наград медработникам вручили от губернатора, 27 — от Минздрава РФ, ещё десять — от МЧС РФ.
На медиков ложится нагрузка по оказанию помощи пострадавшим от обстрелов. Тяжёлая ситуация в приграничном Шебекинском горокруге, где за последние пять дней ранило восьмерых мирных жителей.
Также врачам приходится спасать жизни раненых военнослужащих. По данным областного минздрава, участников СВО оперируют в регионе, если они находятся в тяжёлом состоянии. Помощь медикам оказывают специалисты из Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, Военно-медицинской академии им. Кирова и Федерального медико-биологического агентства. Тем не менее основная работа лежит на врачах из Белгородской области.