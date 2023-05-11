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Белгородские медики получили 134 награды за спасение пострадавших при СВО

11 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI
Большинство наград медработники получили от губернатора, остальные — от Минздрава РФ и МЧС, пишет Go31.
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СВО

134 награды получили белгородские медики за спасение жизни пострадавших при СВО военнослужащих. 97 наград медработникам вручили от губернатора, 27 — от Минздрава РФ, ещё десять — от МЧС РФ.

На медиков ложится нагрузка по оказанию помощи пострадавшим от обстрелов. Тяжёлая ситуация в приграничном Шебекинском горокруге, где за последние пять дней ранило восьмерых мирных жителей.

Также врачам приходится спасать жизни раненых военнослужащих. По данным областного минздрава, участников СВО оперируют в регионе, если они находятся в тяжёлом состоянии. Помощь медикам оказывают специалисты из Национального медико-хирургического центра им. Пирогова, Военно-медицинской академии им. Кирова и Федерального медико-биологического агентства. Тем не менее основная работа лежит на врачах из Белгородской области.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Медицина#Врачи#Награды#СВО#Обстрелы
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